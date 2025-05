Les États-Unis et Israël ont pris contact avec des représentants de trois gouvernements d'Afrique de l'Est pour discuter de l'utilisation de leurs territoires comme destinations potentielles pour la réinstallation des Palestiniens déracinés de Gaza dans le cadre du plan d'après-guerre proposé par le président Donald Trump, ont indiqué des responsables américains et israéliens.

Révélés par AP, les contacts avec le Soudan, la Somalie et la région sémi-autonome de la Somalie connue sous le nom de Somaliland reflètent la détermination des États-Unis et d'Israël à faire avancer un plan qui a été largement condamné et qui a soulevé de graves questions juridiques et morales.

Khartoum rejette l’offre de Trump

Les représentants du Soudan ont déclaré avoir rejeté les offres des États-Unis, tandis que les représentants de la Somalie et du Somaliland ont déclaré à l'Associated Press qu'ils n'étaient au courant d'aucun contact.

Selon le plan de Trump, les plus de deux millions d'habitants de Gaza seraient définitivement envoyés ailleurs. Il a proposé que les États-Unis prennent possession du territoire, supervisent un long processus de nettoyage et le développent comme un projet immobilier.

L'idée d'un transfert massif de Palestiniens était autrefois considérée comme un fantasme de la frange ultranationaliste d'Israël. Mais depuis que Trump a présenté cette idée lors d'une réunion à la Maison Blanche le mois dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l'a saluée comme une « vision audacieuse ».

Plan controversé

Les Palestiniens de Gaza ont rejeté la proposition et n'ont pas tenu compte des affirmations israéliennes selon lesquelles les départs seraient volontaires. La Turquie et les pays arabes ont exprimé leur opposition avec véhémence et proposé un plan de reconstruction alternatif qui laisserait les Palestiniens sur place.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré que le fait de forcer ou de faire pression sur les Palestiniens pour qu'ils quittent leur terre pourrait constituer un crime de guerre. Néanmoins, la Maison-Blanche affirme que Trump “reste fidèle à sa vision”.

Les responsables américains et israéliens ont confirmé les contacts avec la Somalie et le Somaliland, tandis que les Américains ont également confirmé le Soudan, rapporte AP, indiquant que ses sources n’ont pas précisé si les efforts avaient progressé ou à quel niveau les discussions ont eu lieu.

Série d’incitations

Les contacts séparés des États-Unis et d'Israël avec les trois destinations potentielles ont commencé le mois dernier, quelques jours après que Trump a lancé son plan controversé pour Gaza aux côtés de Netanyahou, selon les responsables américains, qui ont déclaré qu'Israël prenait la tête des discussions.

Selon la même source, Israël et les États-Unis ont toute une série d'incitations - financières, diplomatiques et sécuritaires - à offrir à leurs partenaires potentiels.

C'est une formule que Trump a utilisée il y a cinq ans lorsqu'il a négocié les accords d'Abraham, une série d'accords diplomatiques jugés mutuellement bénéfiques entre Israël et quatre pays arabes. La Maison-Blanche a refusé de commenter ces révélations.

Grand département d’immigration

Les bureaux de Netanyahu et de Ron Dermer, le ministre israélien et confident de Netanyahu qui a dirigé la planification de l'après-guerre en Israël, n'ont pas non plus fait de commentaires.

Mais le ministre des Finances Bezalel Smotrich, partisan de longue date de ce qu'il appelle l'émigration “volontaire” des Palestiniens, a affirmé cette semaine qu'Israël s'efforçait d'identifier les pays susceptibles d'accueillir des Palestiniens. Il a également déclaré qu'Israël préparait un “très grand département d'émigration” au sein de son ministère de la défense.

Un responsable somalien, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a confié à AP que son pays n'avait pas été contacté pour accueillir des Palestiniens de Gaza et qu'il n'y avait pas eu de discussions à ce sujet.