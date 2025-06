Par Pauline Odhiambo

La couleur est pour l'artiste nigériane Lynda Charles une fenêtre sur un monde d'imagination et d'expression dans lequel elle ne se sent plus contrainte.

Les teintes noires et blanches caractéristiques de l'hyperréalisme ont été reléguées au second plan pour laisser place aux tons vifs et florissants de son style figuratif.

Avec une palette de teintes variées et des coups de pinceau mesurés, elle éclabousse ses toiles d'histoires dans toute leur noirceur - de l'amour entre frères et sœurs aux complications d'une relation mère-fille.

La jeune femme de 31 ans a découvert dans la couleur la spontanéité et la liberté qui lui manquaient en tant qu'artiste.

"Avec l'hyperréalisme, je me sentais limitée dans les œuvres que je pouvais créer au fusain. Mais avec la couleur, je peux raconter plus d'histoires", explique-t-elle à TRT Afrika.

Selon Artmatcher, l'art figuratif englobe les œuvres représentant des personnages et des objets reconnaissables de la vie réelle.

De nombreuses œuvres de Lynda sont inspirées par ses relations avec les membres de sa famille et ses amis.

« A Source », l'une de ses peintures les plus récentes, est une réflexion sur les mères et les filles qui voient et naviguent différemment dans la vie.

« L'équation entre une mère et sa fille peut être un sujet délicat, surtout lorsque la relation n'est pas idéale pour les deux parties “, dit Lynda à propos de cette peinture, qui fait partie d'une série intitulée ” The Bond We Share » (Le lien que nous partageons).

« Les parents sont néanmoins la source à partir de laquelle nous grandissons et évoluons, et cette peinture montre le transfert de la force vitale tout en soulignant les complexités de ce lien. »

Tout sur la famille

Le tableau « A Home » de Lynda, qui fait partie de la même série, illustre les relations entre frères et sœurs.

« Beaucoup d'entre nous déplaceraient des montagnes pour leurs frères et sœurs, mais parfois il y a aussi des querelles. Les disputes peuvent être aussi simples que « Pourquoi portes-tu ma chemise ? ou des désaccords plus profonds, lorsqu'un frère ou une sœur se sent exclu(e) ou négligé(e) », explique l'artiste, qui vit à Ibadan.

« A Home », la plus grande peinture de Lynda à ce jour, lui a pris des mois pour la réaliser et met en scène trois sujets féminins. L'une d'entre elles est peinte en bleu, tandis que les deux autres ont un teint similaire.

« Celles qui ont le même teint se tiennent l'une à côté de l'autre pour montrer qu'elles sont plus proches l'une de l'autre, et les trois sœurs s'entourent de leurs bras pour montrer leur lien », raconte Lynda à TRT Afrika.

« Le thème principal de cette série est la dynamique des relations entre les membres d'une famille ou les amis qui sont comme une famille ».

Normes de féminité

Au-delà des liens familiaux, Lynda n'hésite pas à raconter des histoires de femmes, en particulier. Sa dernière série, « Shapes of Femininity », célèbre l'individualité malgré la pression sociétale qui pousse à se conformer au statu quo.

« Il faut du courage pour s'affirmer sans complexe face à l'évolution des normes de féminité. C'est un clin d'œil à l'expression de soi, au désir de se tenir debout et à la volonté d'être à l'aise dans sa peau », explique-t-elle.

Les tableaux intitulés « Lady » et « Daughter » font partie de cette série et évoquent la force et la résilience des femmes face aux attentes de la société.

« Cette dernière série est une exploration et une expérimentation de mon style de peinture. Elle est certainement différente des œuvres que j'ai réalisées précédemment », affirme Lynda. « Au départ, je craignais que les spectateurs ne la trouvent trop incohérente, mais elle s'est avérée très réussie.

Des sensibilités qui évoluent

Lynda peint professionnellement depuis 2018, et plusieurs de ses œuvres ont trouvé des acheteurs internationaux.

Elle a également été récompensée lors de concours artistiques, notamment le Chelsea International Fine Art Competition, où ses œuvres ont reçu une mention honorable.

La décision de Lynda de devenir artiste a surpris beaucoup de membres de sa famille. Après le lycée, elle a étudié la biologie appliquée, sans se douter qu'une rencontre avec une amie artiste, peu après l'obtention de son diplôme, changerait radicalement ses perspectives de carrière.

« Je me souviens d'avoir rendu visite à cette amie et d'avoir été fascinée par son art », se souvient-elle. « À partir de ce moment-là, j'ai commencé à pratiquer et j'ai peu à peu réalisé que j'avais un talent pour la peinture. »

Des défis multiples

Comme beaucoup d'artistes, Lynda a du mal à trouver le matériel nécessaire. Ce dont elle a besoin n'est pas disponible dans les magasins d'art locaux ou est coûteux en raison des frais d'expédition.

La fixation du prix de ses œuvres d'art est un nouveau défi auquel elle est confrontée. « Il est difficile de mettre un prix sur quelque chose qui émerge des profondeurs de l'âme », confie Lynda. « Le marché de l'art est évidemment bien plus grand que n'importe quel artiste, et c'est lui qui détermine votre valeur. »

Lynda se motive en trouvant de nouvelles histoires qui résonnent à travers les cultures.

Elle conseille aux artistes en herbe d'être organiques dans leur parcours de croissance. « Commencez avec ce que vous avez », dit-elle. Ne vous limitez pas en attendant d'avoir tout le « bon » matériel avant de commencer à peindre. Commencez simplement avec ce que vous avez et découvrez les choses au fur et à mesure ».

