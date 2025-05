L'agence d'aide de l'État turc a fourni une aide alimentaire à 500 familles dans le besoin en Colombie pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan.

Selon un communiqué de l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), des paquets de nourriture ont été distribués à 500 familles dans des lieux tels que la mosquée Kurtuba, la mosquée Istanbul et la mosquée Abu Bakr Sid diq dans la capitale Bogota, ainsi que dans les zones environnantes.

Au cours des distributions, les chefs de la communauté musulmane et les familles du pays sud-américain ont exprimé leur gratitude à la TIKA, notant que le soutien de la Turquie leur a permis de ne pas se sentir seuls.

Au cours des années précédentes, la TIKA a rénové et décoré la mosquée Abu Bakr Siddiq à Bogota, en l'alignant sur les modèles culturels turcs et en améliorant ses installations afin d'offrir un environnement plus propre pour la prière.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp