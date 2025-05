Le gouvernement soudanais a officiellement exprimé son opposition à la décision du Royaume-Uni d'organiser une conférence internationale sur le Soudan le 15 avril, sans inviter les autorités soudanaises à y participer.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Yusuf, a fait part de cette position dans une lettre adressée à son homologue britannique, David Lammy, la semaine dernière, selon une déclaration du ministère soudanais des Affaires étrangères.

Le ministère a indiqué que la lettre de Yusuf exprimait “l'objection du Soudan à ce que la Grande-Bretagne organise une conférence sur le Soudan sans inviter le gouvernement soudanais”.

Il a critiqué “l'approche du gouvernement britannique, qui assimile l'État souverain soudanais – membre de l'ONU depuis 1956 – à une milice terroriste (les Forces de soutien rapide, RSF) commettant un génocide, des crimes contre l'humanité et des atrocités sans précédent contre les civils”.

Clémence envers la milice

L'armée et les RSF sont en guerre depuis avril 2023, un conflit qui a causé la mort de plus de 20 000 personnes et déplacé 15 millions d'autres, selon l'ONU et les autorités locales.

Yusuf a souligné ce que le ministère a qualifié de '“preuves de la clémence de la Grande-Bretagne envers la milice”, exhortant le Royaume-Uni à réévaluer sa politique envers le Soudan et à engager un dialogue constructif avec le gouvernement “sur la base des liens historiques entre les deux nations”.

La Grande-Bretagne prévoit d'accueillir une conférence internationale de haut niveau sur la crise soudanaise à Londres le 15 avril.

Ces dernières semaines, le contrôle territorial des RSF a rapidement diminué au profit de l'armée dans plusieurs États, notamment à Khartoum et Bahri, tout en conservant la majeure partie d'Omdurman, à l'exception de certaines zones à l'ouest et au sud.

Depuis fin mars, les victoires de l'armée à Khartoum se sont accélérées, notamment avec la prise du palais présidentiel, des sièges ministériels, de l'aéroport et de sites clés de sécurité et militaires pour la première fois depuis le début de la guerre il y a deux ans.

Dans les 17 autres États du Soudan, les RSF ne contrôlent plus que des portions du Nord et de l'Ouest du Kordofan, des poches dans le Sud-Kordofan et le Nil Bleu, ainsi que quatre des cinq États du Darfour à l'ouest.

L'armée, cependant, contrôle Al-Fashir, la capitale du Darfour-Nord, le cinquième État de la région.

