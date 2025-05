Une bande d'hommes armés a enlevé plus de 50 femmes et enfants lors d'un raid dans le village de Kakin Dawa, dans l'État de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, ont déclaré la police et les habitants.

La police de Zamfara a déclaré que l'incident avait eu lieu dimanche et que des forces de sécurité supplémentaires étaient déployées dans la région.

Des habitants ont déclaré que des dizaines d'assaillants circulant à moto étaient arrivés dans le village vers 12h30 GMT, armés de fusils d'assaut, et qu'ils étaient allés de maison en maison pour kidnapper les habitants.

« Plus tard, nous avons découvert qu'ils avaient enlevé plus de 50 femmes, y compris des femmes mariées et des filles », a déclaré à Reuters Hassan Ya'u, qui a échappé à l'attaque mais dont la jeune sœur a été enlevée.

Une communauté en détresse

« Nous demandons au gouvernement fédéral et à celui de l'État de Zamfara d'envoyer davantage de soldats et de personnel de sécurité pour combattre ces bandits », a-t-il ajouté.

« Nous attendons actuellement de connaître les exigences des ravisseurs pour la libération des personnes enlevées », a déclaré Abdulkadir Sadia, un autre habitant du village. « Toute la communauté est en détresse ».

Les enlèvements contre rançon par des hommes armés, que les habitants appellent bandits, sont monnaie courante dans le nord-ouest du Nigeria.

La région est également en proie au terrorisme qui dure depuis 15 ans