Dans un retour spectaculaire à la confrontation commerciale, le président Donald Trump a ravivé les tensions économiques avec la Chine en lançant une nouvelle vague agressive de tarifs douaniers.

Alors même qu'il annonçait une pause de 90 jours dans la mise en œuvre de son régime tarifaire pour d'autres pays, l'administration Trump a intensifié son agenda protectionniste en augmentant les taxes sur les importations chinoises jusqu'à 145 %, invoquant des pratiques commerciales déloyales et des préoccupations de sécurité nationale.

Présentées comme faisant partie de son initiative nouvellement déclarée « Journée de la Libération », ces mesures incluaient un tarif universel de 10 % sur toutes les importations.

Pékin a rapidement réagi en augmentant ses propres tarifs sur les produits américains à 125 %, ouvrant la voie à une nouvelle confrontation commerciale à haut risque.

La reprise de la stratégie commerciale combative de Trump marque non seulement un moment charnière dans les relations sino-américaines, mais soulève également des questions urgentes sur l'avenir de la stabilité du commerce mondial et de la compétition pour le pouvoir.

Au cœur de cette escalade renouvelée se trouve un différend sur les déséquilibres commerciaux ou les tarifs, ainsi qu'une reconfiguration plus large de la lutte pour le pouvoir mondial.

Ce que nous observons est une recalibration stratégique par les principaux acteurs, qui tentent de se repositionner dans un ordre mondial émergent marqué par l'incertitude et les fluctuations.

Contrairement au passé, les puissances dominantes d'aujourd'hui sont plus affirmées, centralisées et confiantes idéologiquement. Cet environnement oscille entre conflit et coopération, redéfinissant continuellement les limites et les possibilités d'engagement.

Alors que chaque acteur projette son influence à travers des dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles—tant au niveau national que régional—leur stabilité et leur cohérence renforcent leur capacité à façonner le paysage mondial. Pour cette raison, la confrontation ne semble pas prête à s'estomper de sitôt.

Au contraire, elle est devenue une caractéristique durable d'un système international où les puissances montantes ne se contentent plus de réagir mais réécrivent activement les règles du jeu.

Ce qui apparaît en surface comme un différend commercial est, en réalité, la manifestation d'une lutte beaucoup plus profonde et conséquente pour le leadership mondial.

L'hypothèse fondamentale ici est qu'il ne s'agit pas simplement de tarifs ou de levier économique—c'est un affrontement entre deux acteurs systémiques cherchant à façonner l'architecture d'un nouvel ordre international.

Cette confrontation se déroule de manière plus visible dans le domaine économique et commercial. Cependant, les outils et les arènes de compétition sont fluides et pourraient s'étendre aux domaines politique, militaire ou sécuritaire à tout moment.

En fait, dans les sphères culturelles et sociales, cette rivalité se déroule depuis un certain temps. La divergence persistante des valeurs, des modèles de gouvernance et des récits de soft power souligne l'intensité de l'affrontement.

Ce que nous observons, donc, n'est pas un simple désaccord politique mais un jeu de pouvoir géopolitique avec des implications structurelles à long terme.

Plus précisément, nous assistons à une forme de « découplage partiel »—un désengagement progressif et malaisé de l'interdépendance entre les deux plus grandes économies mondiales, sans aller jusqu'à une rupture totale.

Ce processus n'est ni linéaire ni absolu, et une grande partie de son ambiguïté découle des complexités internes propres à chaque pays.

Un dragon dans l'ombre

D'une part, les États-Unis sont aux prises avec une profonde polarisation politique, des dysfonctionnements institutionnels récurrents et un climat électoral de plus en plus instable.

D'autre part, la Chine est confrontée à des défis structurels croissants : une population vieillissante, une économie qui ralentit et des tensions de plus en plus fortes entre le contrôle de l'État et la flexibilité du marché.

Ces incertitudes internes limitent la capacité de chaque acteur à s'engager dans une rupture totale et les poussent plutôt vers un mode de désengagement sélectif, privilégiant la séparation dans des secteurs sensibles tels que les semi-conducteurs ou la gouvernance des données, tout en continuant à participer au commerce, à la finance et aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Ce découplage sélectif n'est pas seulement le reflet d'un calcul stratégique, mais aussi d'une fragilité intérieure masquée par une affirmation extérieure.

Avec la persistance de la volatilité interne et des incertitudes régionales, les États-Unis et la Chine se voient contraints de renforcer leur influence dans leur voisinage immédiat, mais aucune des deux puissances ne peut considérer ces espaces comme acquis.

Les alliances traditionnelles de Washington en Asie de l'Est et en Europe sont de plus en plus tendues en raison de perceptions divergentes des menaces et de l'évolution de la politique intérieure, tandis que la sphère d'influence de Pékin est remise en question par des voisins méfiants, des différends territoriaux et une résistance croissante à son affirmation.

Des périphéries comme arènes

Cette fragilité des alignements régionaux signifie que l'arène décisive de la concurrence entre les grandes puissances ne sera probablement pas leurs centres respectifs, mais plutôt les périphéries, en particulier le Sud mondial.

De l'Afrique et de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, les économies émergentes deviennent les principaux sites d'engagement, de persuasion et de rivalité.

Ces régions offrent à la fois des marchés et une légitimité, et leurs choix détermineront les contours de l'ordre mondial en évolution. En ce sens, le Sud global n'est pas simplement un récepteur passif d'influence, mais un acteur central à part entière.

Du point de vue de Pékin, la gestion de l'intensification de la rivalité avec les États-Unis exige un équilibre minutieux entre trois dimensions interdépendantes.

Premièrement, sur le plan intérieur, le parti communiste chinois continue de projeter une image de contrôle et de stabilité tout en étant confronté à des défis croissants - ralentissement économique, chômage des jeunes et répercussions à long terme du déclin démographique.

Deuxièmement, dans son voisinage immédiat, la Chine cherche à consolider sa position stratégique par la modernisation militaire et des initiatives régionales telles que le projet « la Ceinture et la Route » et l'Initiative de sécurité globale.

Toutefois, la méfiance entre les États voisins et la présence des États-Unis dans la région indo-pacifique créent un environnement contesté et instable.

Troisièmement, la Chine investit massivement pour cultiver son influence dans le Sud, se présentant comme une alternative à l'hégémonie occidentale.

Par le biais du financement du développement, de l'infrastructure numérique et de l'ouverture diplomatique, Pékin espère obtenir non seulement des alliés, mais aussi un soutien normatif à son modèle. Pourtant, même dans ce domaine, son affirmation est accueillie de manière mitigée, ce qui révèle la complexité de la mise en place d'un ordre multipolaire.

Des doutes chez les alliés de Washington

Pour les États-Unis, la lutte stratégique avec la Chine exige également un rééquilibrage des dimensions nationales, régionales et mondiales.

Sur le plan intérieur, les États-Unis restent enlisés dans une profonde polarisation politique, une fragilité institutionnelle et un discours public de plus en plus transactionnel. Si le dynamisme économique et l'innovation restent forts, l'imprévisibilité de leur processus démocratique suscite des doutes chez leurs alliés comme chez leurs concurrents.

Sur le plan régional, Washington tente de rassurer ses partenaires traditionnels en Europe et dans la région indo-pacifique, mais ces alliances ne sont plus monolithiques.

Les frictions concernant le partage des charges, les perceptions divergentes des menaces et les priorités nationales érodent la domination autrefois incontestée de l'ordre dirigé par les États-Unis.

Par conséquent, à l'instar de la Chine, les États-Unis se tournent avec plus d'assurance vers le Sud, non seulement pour s'assurer un accès économique, mais aussi pour réaffirmer leur influence normative.

Par le biais d'une assistance en matière de sécurité, d'investissements numériques et d'une diplomatie renouvelée, les États-Unis cherchent à contrer l'expansion de l'empreinte de Pékin. Toutefois, l'héritage de l'interventionnisme et une perception croissante de l'incohérence stratégique compliquent leurs efforts pour rétablir la confiance et le leadership.

Si l'on compare le positionnement stratégique des États-Unis et de la Chine en termes de résilience intérieure, de contrôle régional et de rayonnement mondial, aucune hégémonie ne se dégage clairement.

Les deux acteurs possèdent des atouts considérables mais sont également confrontés à des limites structurelles qui les empêchent d'exercer une domination totale. Plutôt qu'un découplage net ou une confrontation binaire à la manière de la guerre froide, nous assistons à un processus plus fluide et plus instable - une ère de calibrage stratégique.

Ce concept capture l'essence du changement mondial actuel : il ne s'agit pas d'une division en blocs statiques, mais d'une lutte évolutive pour reconfigurer l'influence, la légitimité et l'ordre dans des sphères qui se chevauchent.

L'étalonnage stratégique reconnaît que le pouvoir est aujourd'hui diffus, relationnel et adaptatif ; il doit tenir compte des contradictions internes, des régions contestées et d'un Sud global qui n'est plus un bénéficiaire passif mais un arbitre actif.

C'est à travers ce prisme, qui mêle modèles historiques, incertitudes contemporaines et nuances théoriques, que nous pouvons mieux comprendre l'architecture émergente de la politique internationale.

En fin de compte, le monde est trop interconnecté et interdépendant pour supporter un découplage à grande échelle ou une bifurcation idéologique.

La profondeur des liens économiques, technologiques et institutionnels mondiaux rend la séparation totale non seulement impraticable, mais aussi structurellement non viable. Cela ne signifie pas pour autant que le système redeviendra stable sous la direction des grandes puissances.

Au contraire, ce seront probablement les puissances moyennes celles qui sont suffisamment agiles pour jouer un rôle de médiateur, s'adapter et faire preuve de retenue qui définiront le caractère de l'ordre à venir.

Ces États, souvent pris entre deux feux stratégiques, développent leurs propres mécanismes d'équilibrage, initiatives régionales et architectures diplomatiques.

L'équilibre naissant que nous commençons à observer au Moyen-Orient, où l'engagement pragmatique tempère les vieilles rivalités, pourrait bien être le précurseur d'une dynamique similaire ailleurs.

Alors que les géants s'affrontent, ce sont les actions de ceux qui se trouvent au milieu qui peuvent finalement les ramener à la raison et jeter les bases d'une nouvelle cohérence mondiale fondée non pas sur la domination, mais sur le partage.