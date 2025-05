À six mois de l’élection présidentielle prévue le 25 octobre, la justice ivoirienne a prononcé mardi la radiation de Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), de la liste électorale provisoire.

Selon Me Ange Rodrigue Dadjé, avocat de Thiam, la présidente du tribunal première instance d'Abidjan, a estimé que ce dernier avait perdu la nationalité ivoirienne après avoir acquis la nationalité française en 1987. Même si Thiam a renoncé à sa nationalité française en février 2025, cette démarche est intervenue après son inscription sur la liste électorale. Le tribunal en a conclu qu’il n’était donc pas éligible au moment de son enregistrement. Le tribunal a ainsi accédé à la requête des plaignants et ordonné la radiation de l’opposant politique.

L’opposant a aussitôt réagi et accusé le pouvoir d’avoir oeuvrer à “éliminer” de la course à la présidentielle “à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible son rival le plus sérieux”. Le gouvernement ivoirien n’a pas immédiatement commenté ces allégations.

“Je suis déterminé à me battre”

“Ce n’est pas normal” a martelé Tdijane Thiam, déclarant : '“Je n’accepterai pas cette radiation parce qu’elle injuste, injustifiée et incompréhensible”.

“Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré et postélectorales et je crains qu’une fois de plus nous soyons au bord d’une crise”, a ajouté le banquier et ancien ministre, désigné candidat au prochain scrutin par la plus grande formation de l’opposition.

Thiam avertit que “la conjonction de tous ces élements créent un environnement potentiellement dangereux pour notre pays”, se disant “absolument déterminé à (se) battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger dans cinq prochaines années”.

Verdict sans appel

Cette décision du tribunal intervient à l’issue de plus de 150 recours introduits devant la justice, dont celui de N’Zi Bernard Kokora, secrétaire national adjoint du parti au pouvoir, le RHDP, qui contestait l’éligibilité de Thiam au regard de la loi électorale.

Les requérants reprochent notamment à l’ex-patron du Crédit Suisse sa double nationalité au moment de son inscription sur la liste électorale.

La décision judiciaire, qui n’est pas susceptible de recours, compromet pour l’instant la candidature de Tidjane Thiam, tout comme celles de figures politiques telles que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou Guillaume Soro.