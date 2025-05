Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a souligné que la Turquie n'a aucune intention d'entrer en conflit avec un pays en Syrie, y compris Israël.

Lors d'une interview en direct sur la chaîne de télévision CNN Türk mercredi, Fidan a abordé des questions clés et répondu à diverses interrogations.

“En tant que Turquie, nous n'avons aucune intention de nous heurter à un pays en Syrie, pas seulement Israël”, a-t-il déclaré, en insistant sur le fait que la Syrie est une nation indépendante.

“Il est inacceptable qu'Israël tente de provoquer la Syrie en utilisant ses ambitions expansionnistes dans la région”, a-t-il ajouté.

Fidan a réitéré que la Turquie ne cherche pas de conflit avec un pays de la région, mais a averti qu'Ankara ne peut rester indifférente si la Syrie fait face à nouveau à des troubles internes, des opérations ou des provocations susceptibles de menacer la sécurité nationale turque.

“Nous ne resterons pas les bras croisés”, a-t-il affirmé.

Fidan a également critiqué la destruction par Israël des infrastructures militaires syriennes après le départ du régime Assad déchu, affirmant que Tel Aviv a élaboré une stratégie visant à laisser la nouvelle administration et les forces armées syriennes “sans rien”, et qu'elle progresse étape par étape.

“Nous n'attaquons ouvertement aucun pays qui ne nous attaque pas. (Mais) si une zone d'instabilité émerge dans un pays voisin et qu'elle peut aussi nous nuire, nous ne pouvons rester spectateurs”, a-t-il souligné, ajoutant que dans un tel cas, la Turquie prend des mesures, principalement diplomatiques.

Répondant à une question sur le voyage du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux États-Unis, Fidan a déclaré que “les États-Unis doivent, pour ainsi dire, fixer des limites à Netanyahu et établir un cadre”.

Contacts techniques avec Israël

Abordant les allégations de discussions directes ou indirectes entre la Turquie et Israël, Fidan a déclaré : “Lorsque nous menons certaines opérations en Syrie, il doit y avoir un mécanisme de ‘dé-confliction’ à un certain niveau avec Israël, qui fait voler des avions dans cette région, tout comme nous le faisons avec les Américains et les Russes.”

“Il existe des contacts techniques (avec Israël) pour éviter que des éléments de combat ne se méprennent les uns les autres”, a-t-il ajouté, précisant que ces contacts techniques sont établis directement lorsque cela est nécessaire.

Commentant les relations entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Donald Trump, Fidan a déclaré : “Trump respecte notre président en tant que leader et entretient une bonne relation avec lui.”

Interrogé sur une éventuelle rencontre entre Erdogan et Trump, il a indiqué que les deux dirigeants souhaitent se rencontrer dès que cela sera mutuellement possible.

Concernant sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, Fidan a précisé qu'ils avaient discuté d'un large éventail de sujets, y compris la nécessité de mettre fin aux bombardements israéliens en Syrie.

La présence palestinienne à Gaza alimentera toujours la résistance

Fidan a souligné que l'objectif d'Israël n'est pas de maintenir les Palestiniens dans Gaza assiégée.

“Tant que la population palestinienne restera à Gaza, un mouvement de résistance émergera toujours — que ce soit sous la forme du Hamas ou sous une autre forme. Pourquoi un mouvement de résistance émergera-t-il ? Parce que l'occupation continue. Pour qu'il n'y ait pas de mouvement de résistance, il faudrait que les Palestiniens jouissent librement de leur lieu de vie”, a-t-il déclaré.

“Nous avons défini les termes de notre normalisation avec Israël. La question palestinienne est essentielle à cela.”

