Erdogan a exprimé sa pleine confiance dans le fait que la Turquie et les États-Unis, en tant que deux alliés, feront progresser de manière solidaire leur coopération sincère axée sur les résultats.

Le président Erdogan a déclaré que les développements régionaux et mondiaux rendent nécessaire l'augmentation des consultations entre Ankara et Washington sur toutes les questions.

Il réitère son soutien à l’initiative décisive et directe du président américain Trump pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, car la Turquie s'est efforcée de parvenir à une paix juste et durable depuis le début de ce conflit et continuera à le faire.

Erdogan a réaffirmé qu'il est important que les deux pays contribuent ensemble à la levée des sanctions contre la Syrie afin de rétablir la stabilité dans ce pays, de rendre la nouvelle administration fonctionnelle et d'assurer la normalisation ; ce qui permettra aux Syriens de retourner dans leur pays d'origine.

“Dans cette nouvelle ère, nous attendons des États-Unis la prise de mesures dans la lutte contre le terrorisme, tout en préservant les intérêts de la Turquie”, a annoncé le président turc qui appelle à améliorer la coopération des deux pays dans le domaine de l'industrie de la défense, en soulignant la nécessité de finaliser le processus d'acquisition des F-16 et le retour de la Turquie dans le programme des F-35.