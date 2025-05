La ministre sud-africaine de la Défense a déclaré vendredi qu'il était nécessaire de "réexaminer" la mission de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, où des troupes de plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, sont déployées pour aider le pays à lutter contre les rebelles du M23.

"Un processus d'évaluation est en cours", a affirmé la ministre Angie Motshekga, en réponse à une question visant à savoir si l'Afrique du Sud envisageait de retirer ses troupes.

Elle a ajouté que les chefs d'État de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est se réuniraient bientôt pour se prononcer sur le sujet.

"L'Afrique du Sud travaille sous la direction de ces organismes et sa décision de se retirer ou non sera éclairée par les processus et les décisions de ces organismes", a-t-elle précisé dans un message textuel.

L'intervention de l'Afrique du Sud au Congo a suscité de vives critiques dans le pays après la chute de Goma en janvier, qui a laissé les soldats sud-africains encerclés et sans stratégie de sortie claire.