L’Algérie et le Rwanda ont procédé, ce mardi, à la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente, dans divers domaines.

Les documents ont été paraphés lors d'une cérémonie présidée, à Alger, par le chef de l'Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune et son homologue rwandais, Paul Kagame qui a entamé mardi matin, une visite officielle de deux jours en Algérie.

Selon un communiqué de la Présidence algérienne, les mémorandums d'entente et les accords concernent les secteurs des télécommunications, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la communication numérique, de la promotion de l'investissement, de l'industrie pharmaceutique, de la formation professionnelle et de la communication.

Ces accords, fait savoir la même source, couvrent également les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du développement des technologies d'innovation, ainsi que les services de transport aérien, la coopération judiciaire et policière et l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

Non à l’ingérence dans les affaires africaines

S'exprimant à l'issue de cette cérémonie, les deux présidents ont souligné l’attachement de l’Algérie et du Rwanda au principe de « règlement pacifique des conflits et leur rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires du continent africain ». Ils ont également fait part de «la convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions régionales et internationales ».

À cette occasion, le président algérien a indiqué avoir eu de « riches » entretiens avec son homologue rwandais concernant plusieurs domaines, dont «la coopération politique, sécuritaire et culturelle et les mécanismes de promotion des échanges commerciaux entre les deux pays».

Nécessité d'activer le rôle de l'Union africaine

Concernant la cause palestinienne, a-t-il ajouté, «nous avons fait part de notre profonde inquiétude concernant la situation dans la bande de Ghaza et souligné la nécessité de mettre fin immédiatement à l'agression perpétrée contre le peuple palestinien et de garantir l'acheminement des aides humanitaires dans les plus brefs délais, outre le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods comme capitale», a-t-il dit.

Abdelmadjid Tebboune a précisé également que la rencontre a été l'occasion d'échanger les vues sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. «Nous avons réitéré notre plein soutien aux efforts en cours pour parvenir à une solution politique globale», a-t-il assuré.

Selon lui, il a été également question des répercussions de la crise au Soudan et de «la nécessité d'activer le rôle de l'Union africaine pour parvenir à la solution escomptée ».