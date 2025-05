En Tunisie, la Semaine du cinéma turc a débuté, dimanche, avec les films "Rafadan Tayfa Cappadoce" et "Gülizar", coproduits par la TRT, le groupe audiovisuel public de la Turquie.

Le lancement de la semaine du cinéma turc, organisée au cinéma L’Agora, situé dans le quartier de La Marsa, à Tunis, a rassemblé l’ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, le directeur général adjoint du cinéma au ministère de la Culture et du Tourisme turc, Kemal Uysal, l’attaché culturel turc en Tunisie, Yunus Düzcü, le coordinateur de l’Institut Yunus Emre (YEE) de Tunisie, Dr Ali Ihsan Çevik, le producteur et réalisateur Ismail Fidan, la réalisatrice et scénariste Belkis Bayrak, ainsi que des ressortissants turcs vivant en Tunisie et des cinéphiles tunisiens.

L’ambassadeur Demircan, s’est exprimé au sujet de la semaine du cinéma turc organisée avec le soutien du ministère turc de la Culture et du Tourisme, de la Direction générale du cinéma, de l’ambassade de Turquie en Tunisie et de l’Institut Yunus Emre.

Comment les séries turques ont volé les cœurs dans le nord du Nigeria - TRT Afrika "Nous voyons (aussi) la belle culture des Turcs, leur vie sociale et leur histoire. 🔗

"Le cinéma et les séries turques sont devenus les principaux vecteurs de diffusion de notre culture, de notre pays et de notre peuple. Plus important encore, grâce à eux, la langue turque est devenue une langue aimée et étudiée dans le monde entier, et nous en sommes fiers. La Tunisie fait aussi partie de ce mouvement. Ici, les jeunes, notamment les jeunes femmes, apprennent le turc grâce aux séries turques et souhaitent visiter la Türkiye. Chaque année, nous accueillons 200 000 touristes tunisiens, et nous avons également exporté pour 1,3 milliard de dollars selon les chiffres de l’année dernière", a-t-il déclaré au correspondant de l’Agence Anadolu.

Soulignant l’impact des activités culturelles sur l’essor du tourisme et du commerce, Demircan a poursuivi :

"Nous avons lancé notre semaine du cinéma à La Marsa, l’un des quartiers culturels importants de la capitale tunisienne, avec Rafadan Tayfa. Ce film est aimé par tous, des enfants aux adultes. Sa présence dans cette semaine cinématographique est très précieuse pour montrer combien il est important et ambitieux dans le domaine du dessin animé. Je remercie la Direction générale du cinéma, l’Institut Yunus Emre et tous les acteurs impliqués dans l’organisation de cet événement."