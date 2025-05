Le Real Madrid et le milieu de terrain Luka Modrić se sont mis d'accord pour se séparer après la Coupe du monde des clubs prévue à la mi-juin aux États-Unis.

Modric, 39 ans, partira après une "période inoubliable en tant que joueur de notre club", a déclaré le club espagnol jeudi.

"Le Real Madrid souhaite exprimer son immense gratitude et son appréciation pour un joueur qui est devenu une véritable légende à la fois de notre club et du football mondial".

Samedi, face à la Real Sociedad, il fera ses adieux au Bernabeu, sa maison depuis 13 ans.

Modric est arrivé à Madrid en 2012 et est devenu un joueur clé pendant l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du club.

En 13 saisons, le milieu croate a aidé le club à remporter 28 titres : Six Coupes d'Europe, six Coupes du monde des clubs, cinq Supercoupes d'Europe, quatre championnats d'Espagne, deux Coupes du Roi et cinq Supercoupes d'Espagne.

Ces dernières saisons, il a joué moins de minutes sous la direction de l'entraîneur Carlo Ancelotti.