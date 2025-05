La Turquie a accusé Israël d'utiliser la faim comme arme contre les civils à Gaza, lors des audiences en cours à la CIJ et a déclaré que la communauté internationale avait "gravement échoué" à empêcher la destruction généralisée et les pertes de vies humaines.

"La communauté internationale n'a pas sérieusement réussi à arrêter l'agression israélienne et la perte de dizaines de milliers de vies innocentes à Gaza, principalement des femmes et des enfants", a déclaré mercredi Nuh Yilmaz, ministre adjoint des Affaires étrangères de la Turquie.

Yilmaz a déclaré que la raison de la comparution de la Turquie devant le tribunal est la "violation soutenue de ses obligations internationales" par Israël, ajoutant qu'une guerre d'une "ampleur sans précédent" est menée contre les civils à Gaza, avec des répercussions en Cisjordanie occupée et dans les pays voisins.

Il a accusé Israël d'utiliser "la faim comme une arme" et une "punition collective", en référence à la fermeture des points de passage vers Gaza depuis le 2 mars, empêchant l’acheminement de l’aide humanitaire et des biens essentiels.

Yilmaz a également condamné les attaques d'Israël contre l’UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et l’interdiction de ses opérations par Israël, y voyant une violation des mesures provisoires ordonnées par la CIJ et un possible acte de destruction contre les Palestiniens en tant que groupe protégé.

Citant le meurtre de l'humanitaire turco-américain Aysenur Ezgi Eygi, tuée lors de manifestations pacifiques en Cisjordanie, Yilmaz a affirmé que les risques pour les travailleurs d'aide restent graves.

"La Turquie demande respectueusement à la CIJ d'émettre un avis consultatif qui réaffirme les obligations d'Israël en vertu du droit international et ouvre la voie à la justice, à la paix et à la sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens", a-t-il conclu.

L'armée israélienne a repris son assaut sur Gaza le 18 mars, brisant un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers conclu le 19 janvier avec le groupe de résistance palestinien Hamas.

Près de 52 400 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de l’assaut israélien brutal en octobre 2023, la plupart d'entre eux étant des femmes et des enfants.