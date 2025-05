D’après le premier bilan provisoire publié par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) ce dimanche 12 janvier dans l’après-midi, Dikeledi a fait trois morts et près d’un millier de sinistrés.



Selon les précisions, deux parmi les personnes décédées ont été emportées par les eaux tandis que la troisième victime a succombé suite à l’ écroulement de sa maison.

Concernant les dégâts matériels, 179 habitations sont sous les eaux tandis que 38 autres sont complètement détruites. Une partie de la route nationale numéro 6 a également été coupée.

Bien que le cyclone Dikeledi soit déjà sorti en mer, le service Météo de Madagascar maintient les alertes vigilances fortes pluies et vents forts à l’ endroit de plusieurs régions du pays, notamment dans la partie Nord, Nord-Ouest, et Sud-Ouest.



Les activités maritimes sont également interdites jusqu’à nouvel ordre.

Le cyclone tropical Dikeledi est la quatrième dépression qui s’est formée dans l’océan Indien depuis le début de la saison cyclonique 2024 – 2025 – qui s’étend entre le mois de novembre jusqu’au mois d’ avril – mais la première qui a touché la Grande île.

Après son passage à Madagascar, le cyclone Dikeledi s’est dirigé vers Mayotte.



Cet archipel de l’océan Indien est sous alerte rouge depuis samedi. Les médias locaux font état de pluies torrentielles qui se sont abattues sur l’archipel depuis ce dimanche matin et qui ont provoqué des inondations. Ce département français a déjà été durement frappé par le cyclone Chido au mois de décembre dernier.