Par Nuri Aden

Mama Medina se tient à côté des décombres de ce qui était autrefois sa maison à Beledweyne, en Somalie, et se demande d'où viendront les 1 000 dollars américains dont elle a besoin pour reconstruire sa vie.

Là où se dressaient des murs, il ne reste que de la terre craquelée et des débris épars. Autrefois rempli de bétail, son enclos ne contient plus que quelques survivants des inondations de 2023 qui ont détruit 80 % de la ville.

« Tout le complexe a été détruit », confie-t-elle à TRT Afrika, en montrant les structures effondrées tout autour, après une nouvelle catastrophe liée au changement climatique.

Son histoire résonne à travers toute la Somalie, un pays oscillant entre deux extrêmes : la sécheresse qui brûle et les inondations qui submergent.

La terre, autrefois fertile, se fissure désormais sous les pieds nus. Les cultures se dessèchent sous la chaleur d'une saison et pourrissent sous des pluies anormalement abondantes qui s'abattent sur la région.

En crue, le fleuve Shabelle passe d'un symbole de vie à un réservoir de tourments. « Ce cours d'eau boueux et débordant, qui prend sa source en Éthiopie, a emporté tout ce que nous avions : notre bétail, nos fermes, nos maisons », explique Mohamed Adow, membre d'une tribu croissante de réfugiés climatiques qui paient le prix des dégradations écologiques d'un monde bien éloigné du leur.

La seule chose qui maintient les habitants de cette région debout, c'est leur résilience. À chaque catastrophe, ils résistent, se relèvent et reconstruisent.

Épicentre de la destruction

Beledweyne, une ville inondée année après année, est devenue le symbole des catastrophes liées au climat. Fin 2023, 80 % de la ville était sous l'eau, forçant des milliers de personnes à fuir.

Les habitants se souviennent que de telles inondations survenaient peut-être une fois par décennie avant que le changement climatique ne modifie le rythme et la fréquence des dévastations.

Une visite dans l'un des camps ravagés par les inondations, accompagnée d'une équipe de maintien de la paix de l'Union africaine, révèle des débris et une angoisse silencieuse.

Saney Mumin, 58 ans, raconte comment chaque sécheresse est pire que la précédente. « J'ai connu les horreurs de la sécheresse, mais cette chaleur n'est pas normale. C'est autre chose », dit-il à TRT Afrika.

Ses cinq enfants ont grandi sans savoir ce qu'est une pluie régulière. Ils n'ont jamais eu assez de lait à boire ni de repas réguliers. Le sorgho, le maïs et le sésame qui nourrissaient autrefois les communautés rurales peinent désormais à pousser. La vie pastorale a presque disparu, avec des greniers vides et des troupeaux perdus.

« Je n'aurais jamais imaginé devenir un réfugié climatique dans mon propre pays », déclare Saney, qui a survécu aux famines de 1991-92 et 2011.

Lorsque les pluies sont arrivées ce mois-ci, elles n'ont pas apporté de répit face à la sécheresse. La seule chose qui a changé, c'est la source de la fureur de la nature.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a rapporté qu'au moins 17 personnes ont été tuées par des inondations extrêmes, et plus de 84 000 autres ont été affectées à travers la Somalie.

Les régions les plus touchées incluent l'État du Sud-Ouest, le Puntland et les régions du Shabelle, où des maisons ont été détruites, des routes emportées et des terres agricoles prêtes pour la récolte réduites à des plaines boueuses.

À Banadir, au nord-est de la capitale Mogadiscio, les eaux de crue ont détruit six routes essentielles, tué neuf personnes et déplacé 24 000 habitants.

Les intervenants d'urgence ont décrit la zone comme « inaccessible » pendant des jours, avec des communautés isolées et l'approvisionnement en eau coupé.

Ces événements climatiques extrêmes ont suivi des pluies irrégulières en 2024, qui avaient déjà réduit les récoltes de 45 % et accéléré l'épuisement des pâturages et des sources d'eau. Comme l'a résumé un travailleur humanitaire sur le terrain : « Les pluies signifiaient autrefois la nourriture. Maintenant, elles signifient des funérailles. »

Des abris de réfugiés surpeuplés

Les éleveurs somaliens, autrefois fiers de leur mode de vie pastoral, sont contraints de passer leurs journées dans des camps pour personnes déplacées à l'intérieur du pays (IDP), à laver des vêtements, balayer les rues et chercher des petits boulots à Mogadiscio. Dans ces abris de fortune en polyéthylène, leurs enfants luttent contre la malnutrition et les maladies.

La jeunesse du pays, déjà confrontée à l'un des taux de chômage les plus élevés au monde – plus de 70 % chez les 14-29 ans – peine à trouver de l'espoir au milieu du désespoir. Selon des données récentes de l'Organisation internationale pour les migrations, les jeunes de ce pays d'Afrique de l'Est, qui compte 18,1 millions d'habitants, représentent 33 % de la population déplacée.

Ahmed Sharif Aden, un chef de camp, se souvient d'une Somalie différente – un pays où les familles avaient des produits frais, où les écoles résonnaient des bavardages des enfants et où une certaine stabilité régnait.

« Ce n'est pas que les écoles aient fermé et que les enseignants soient absents ; ce sont les enfants. Ils ont été contraints de fuir avec leurs familles pour échapper aux horreurs climatiques. La survie a remplacé l'école. La faim a remplacé l'espoir », raconte-t-il à TRT Afrika.

Un impact économique massif

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le bétail représentait autrefois plus de la moitié des revenus d'exportation totaux de la Somalie. La crise climatique a brisé cet équilibre.

Les déplacements répétés – plus de 3,2 millions de personnes, soit 18 % de la population somalienne – ont aggravé les pertes causées par la mort massive du bétail au cours des cycles d'inondations et de sécheresses des six dernières années.

L'OCHA rapporte que plus d'un quart de la population nécessitera une aide humanitaire en 2025. Ironiquement, l'ONU et ses partenaires ont été contraints de réduire leur objectif d'aide de 70 %, passant de 4,6 millions de personnes à seulement 1,3 million. Le budget correspondant est passé de 1,4 milliard de dollars à 367 millions de dollars.

Alors, que reste-t-il lorsqu'une nation perd son climat, son économie et, apparemment, son avenir ? La résilience. La dignité. Une voix qui refuse de se taire. L'histoire de la Somalie n'est plus seulement une crise locale. C'est un miroir. Un avertissement. Un appel.

« Nous n'avons pas choisi cela », souffle Saney. « Mais nous sommes là. Toujours là. »

Le vice-Premier ministre somalien, Salah Ahmed Jama, estime qu'une refonte stratégique est peut-être la solution pour sortir de la crise.

« Nous avons plus de 61 millions de têtes de bétail et des terres fertiles. La Somalie peut se nourrir elle-même, mais pas sans eau », explique Jama.

« Ce n'est pas une crise passagère. C'est un changement permanent. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une adaptation durable et d'infrastructures hydrauliques adaptées à notre potentiel agricole. »

Jama souligne également que l'insécurité alimentaire de la Somalie est due à une mauvaise gestion écologique ailleurs.

« L'insécurité alimentaire est aussi dangereuse pour la Somalie que le terrorisme. Mais cette crise n'est pas de notre fait », déclare le vice-Premier ministre. « L'Afrique contribue le moins aux émissions mondiales, mais nous en souffrons le plus. »