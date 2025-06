Par Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Flâner dans les rues de Djibouti, et vous pourriez vous retrouver sur la place Istanbul ou l'avenue Konya, ou dîner dans un restaurant portant le nom de Mehmed Ali Pacha de Kavala, gouverneur ottoman d'Égypte, des traces claires de l'influence turque dans cette nation de la Corne de l'Afrique.

En seulement une décennie, le volume des échanges entre la Turquie et Djibouti est passé de 60 millions de dollars à 500 millions de dollars.

Les entreprises turques ont investi 205 millions de dollars dans 21 projets majeurs, transformant la coopération économique bilatérale de multiples façons.

Cette croissance substantielle reflète bien plus qu'un simple dynamisme commercial, mais aussi un climat de confiance croissante entre les deux pays.

Djibouti, dont les relations avec la Turquie remontent à l'époque ottomane, a établi une relation multi-facette englobant les exportations alimentaires, les investissements dans les infrastructures, les projets d'eau et d'énergie, ainsi que les liens culturels.

Importance stratégique

Djibouti occupe une position stratégique dans le commerce mondial grâce à sa localisation au carrefour de la mer Rouge et du golfe d'Aden.

En plus d'être une escale essentielle pour l'approvisionnement en énergie et en biens manufacturés, le pays sert de plaque tournante pour le transport maritime et le ravitaillement.

La majeure partie des revenus de Djibouti provient des activités portuaires et de l'accueil de bases militaires étrangères.

Ces activités commerciales sont principalement menées par les ports de Djibouti et de Doraleh, qui répondent également aux besoins du commerce maritime des pays voisins comme l'Éthiopie et la Somalie.

En raison du climat aride de la région, les activités agricoles à Djibouti sont limitées, ce qui oblige le pays à importer la plupart des produits alimentaires pour la consommation locale.

Au cours des 15 dernières années, la Turquie a considérablement augmenté ses exportations vers Djibouti, devenant le principal fournisseur alimentaire du pays.

Diplomatie moderne

Les relations politiques entre les deux pays remontent à plusieurs siècles. Entre le XVIe et le XIXe siècle, certaines parties de Djibouti étaient administrées par les Turcs pour se protéger contre la menace d'une incursion portugaise.

Djibouti fut l'un des premiers centres commerciaux de l'Empire ottoman en Afrique.

Les relations diplomatiques modernes ont été établies immédiatement après l'indépendance du pays en 1977.

Depuis 2003, la Turquie soutient la croissance économique, la création d'emplois et les efforts de développement de Djibouti.

La coopération bilatérale continue de croître chaque année, non seulement dans le commerce, mais aussi dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'énergie.

Djibouti a ouvert son ambassade en Turquie en 2012, et la Turquie a établi la sienne à Djibouti en 2013.

L'Agence turque de coopération et de coordination (TİKA) a également ouvert un bureau dans le pays en 2015. Turkish Airlines (THY) opère actuellement entre sept et quatorze vols hebdomadaires vers Djibouti.

Partenariat économique

Le Conseil des relations économiques extérieures de Turquie (DEİK) et la Chambre de commerce de Djibouti ont signé un accord pour établir le Conseil d'affaires Turquie-Djibouti, visant à renforcer les liens commerciaux, créer des forums d'affaires et organiser des visites de délégations et des séminaires.

Le Forum d'affaires Djibouti-Turquie s'est également tenu à Djibouti le 29 décembre 2016.

À l'initiative du président turc Recep Tayyip Erdoğan et de son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh, il a été décidé en 2017 de créer une Zone économique spéciale turque de 5 000 hectares dans la région portuaire de la nation est-africaine.

Située près du port de Doraleh, cette zone est stratégiquement positionnée pour le transport maritime et la production.

Dans le cadre de cette coopération dans les secteurs de l'énergie, de la logistique, de la fabrication et de l'industrie légère, le gouvernement djiboutien s'est engagé à offrir des incitations fiscales et des exonérations.

Les entreprises turques entrant sur le marché est-africain prévoient d'augmenter leurs capacités de stockage, d'assemblage et de production à Djibouti.

« Ces dernières années, les relations économiques entre la Turquie et Djibouti ont pris de l'élan. La position stratégique de Djibouti sur la mer Rouge et son rôle de porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est en font un partenaire commercial et d'investissement important pour la Turquie», explique Hassan Idriss Moussa, doctorant en relations internationales à l'Institut des programmes de troisième cycle de l'Université de Karabuk, à TRT Afrika.

Diversité des projets

La Turquie a apporté un soutien significatif à Djibouti dans les secteurs de l'eau et de l'énergie.

En 2017, elle a commencé la construction du barrage d'amitié d'Ambouli avec des fonds publics pour protéger la ville de Djibouti, où vit 75 % de la population du pays, contre les inondations. Un autre objectif était d'assurer un approvisionnement en eau ininterrompu.

Le contrôle opérationnel du barrage, achevé en 2020, a été transféré à Djibouti l'année suivante. Situé à 22 km à l'ouest de la capitale, il contribue également à recharger les réserves d'eau souterraines.

Plus de 10 entreprises turques opèrent activement à Djibouti, principalement dans les secteurs du textile, de la construction et du tourisme. Ces entreprises ont réalisé plusieurs projets, notamment des hôtels, des parcs et des infrastructures routières.

L'hôtel Best Western Premier DJ dans la capitale et le parc adjacent ont été construits par des entrepreneurs turcs. Les municipalités métropolitaines de Konya, Çankaya et Polatlı ont signé des protocoles de jumelage avec la ville de Djibouti.

La mosquée et le complexe Abdülhamid II, construits par la Fondation Diyanet de la Turquie, symbolisent l'amitié durable entre les deux nations.

Expansion des exportations

Les principaux produits exportés de la Turquie vers Djibouti incluent le fer et l'acier, les appareils électriques et les machines, les produits d'hygiène et les meubles.

Les produits alimentaires tels que les huiles de carthame et de tournesol, les graisses végétales et animales solides et liquides, le blé et les céréales mélangées, la farine, les pâtes, le couscous, les légumineuses, les biscuits et les gaufrettes, ainsi que les légumes frais et les œufs, font partie de l'offre d'exportation turque.

En 2023, la Turquie se classait au quatrième rang des pays exportant des produits et services vers Djibouti, et au neuvième rang en termes d'importations en provenance de la nation africaine. Le principal produit d'exportation de Djibouti vers la Turquie est l'encre.

« Les projets de développement de la Turquie dans la région sont devenus des éléments clés renforçant ces liens », explique Sadak Mohamud Hassan Gafow, doctorant somalien en économie à l'Institut des programmes de troisième cycle de l'Université Ondokuz Mayıs, à TRT Afrika.

« Malgré la croissance du volume des échanges, il reste une asymétrie structurelle dans la relation économique entre les deux pays. En 2024, la Turquie a exporté pour 389 millions de dollars de marchandises vers Djibouti, tout en important très peu en retour. Ce déséquilibre reflète l'économie domestique de Djibouti, fortement dépendante des importations et caractérisée par des secteurs d'exportation limités et de faible capacité », observe Gafow.

Perspectives futures

Le 5 février 2024, la 5e réunion de la Commission économique mixte Turquie-Djibouti a abouti à 15 accords couvrant l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, l'énergie, la normalisation et les affaires maritimes.

La trajectoire de croissance en termes de volume des échanges a été remarquable : 60 millions de dollars en 2014, 102 millions en 2017, 196 millions en 2018, 255 millions en 2019, 319 millions en 2020 et 500 millions en 2024.

« Avec une coopération accrue, ce chiffre devrait encore augmenter. Djibouti offre des opportunités significatives pour les investisseurs turcs », affirme Moussa.

« Parmi les points forts des relations Turquie-Djibouti figurent la stabilité diplomatique, le rôle actif de la Turquie dans les projets de développement et les réseaux logistiques facilitant le commerce régional. Les contributions de la Turquie aux infrastructures de Djibouti, en particulier dans la construction, les transports et la santé, ont élevé la relation à un niveau axé sur le développement », observe Gafow.

« Cependant, la capacité d'exportation limitée de Djibouti rend le partenariat presque unilatéral. Pour que la relation bilatérale prenne une réelle consistance, Djibouti doit renforcer sa base de production, les acteurs du secteur privé turc devraient être encouragés à investir dans le pays, et des modèles de production conjointe tels que des zones industrielles et des pôles agricoles devraient être mis en œuvre. Ce n'est qu'alors que les relations économiques et commerciales Turquie-Djibouti pourront se transformer en un partenariat réciproque, à long terme et stratégique », suggère-t-il.