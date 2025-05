Le président tunisien Kaïs Saïed a appelé les organisations internationales à soutenir les efforts de son pays pour assurer le retour volontaire des migrants irréguliers présent en Tunisie et à renforcer la coopération pour démanteler les réseaux criminels impliqués dans la traite de migrants et le trafic d’organes.

C'est ce qui ressort de sa rencontre, mardi 25 mars, avec son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, au palais de Carthage dans la capitale Tunis, selon un communiqué de la présidence de la République.

Les services de la présidence de la République ont indiqué que la réunion a porté sur ‘’les relations de la Tunisie avec plusieurs organisations internationales, notamment celles liées à la migration, dont l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)’’.

Phénomène inacceptable

Kaïs Saïed a exhorté les organisations concernées à ‘’œuvrer davantage pour soutenir les efforts de la Tunisie en matière de retour volontaire des migrants irréguliers vers leurs pays d’origine, tout en renforçant la coopération avec les pays et les institutions compétentes pour démanteler les réseaux criminels impliqués dans la traite de migrants et le trafic d’organes’’.

Le chef de l’État a expliqué que seuls 1 544 migrants ont bénéficié de ce dispositif depuis le début de l'année, notant que ce nombre aurait été beaucoup plus élevé ‘’si davantage d'efforts avaient été faits pour mettre un terme à ce phénomène, qui est inacceptable tant sur le plan humanitaire que juridique’’, ajoute le même communiqué.

Lors de sa rencontre le 12 mars avec le chef de mission de l'OIM en Tunisie, Azzouz Samri, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a annoncé l'engagement de son pays en faveur du retour volontaire et sécurisé des migrants irréguliers vers leurs pays d'origine.

Le chef de la diplomatie tunisienne avait rappelé la position de la Tunisie ‘’qui refuse d'être un pays de transit ou d'accueil pour les migrants irréguliers, et son engagement à garantir un retour volontaire et sécurise vers les pays d'origine dans le respect de la dignité humaine et conformément aux obligations internationales de Tunis en la matière’’.

Pression croissante

Le 23 janvier, le ministère tunisien des Affaires étrangères a fait part de sa coopération avec les organisations internationales, notamment l'OIM, qui a permis le retour volontaire de 7 250 migrants irréguliers vers leur pays au cours de l'année 2024.

À un rythme quasi hebdomadaire, les autorités tunisiennes annoncent avoir déjoué des tentatives de migration irrégulière vers les côtes européennes et arrêté des centaines de migrants en provenance de Tunisie ou d'autres pays africains.

Tunis subit une pression européenne croissante pour exercer davantage de contrôle sur ses côtes et empêcher les bateaux de migrants de prendre la mer.

La Commission européenne avait annoncé en septembre 2023 une aide budgétaire de 60 millions d'euros pour la Tunisie et un paquet d'assistance opérationnelle sur la migration d'environ 67 millions d’euros, soit un total de 127 millions d’euros, avec pour objectif de faire baisser les arrivées de migrants depuis les côtes tunisiennes.