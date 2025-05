Un quotidien bien loin de l'école, où l'adol- "Pris en étau" -

Si Desta n'a pas pu se rendre à l'école depuis plusieurs mois, certains enfants en Amhara en sont privés depuis des années. En cause: la guerre dans la région du Tigré, qui a fait rage de 2020 à 2022 et s'est étendue aux régions voisines Afar et Amhara, et la crise sanitaire du Covid.

"Quand la guerre sévit, les femmes et les enfants sont les perso nnes les plus vulnérables, et cette guerre a vraiment touché les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école", déplore Yohannes Benti, à la tête de l'association éthiopienne des enseignants, qui compte 700.000 membres à travers le pays.

Sur les 7 millions d'enfants qui auraient dû s'inscrire lors de la dernière rentrée en Amhara, plus de 3 millions seulement ont pu le faire, souligne Yohannes Benti, qui estime que "c'est une génération perdue: quand vous ne manquez ne serait-ce qu'un jour l'école, vous manquez déjà beaucoup, alors imaginez sur plusieurs mois, plusieurs années".

Des millions d'autres enfants sont également privés d'école dans la région du Tigré et dans l'Oromia, région la plus peuplée du pays et également théâtre d'une rébellion armée.



Dawit est enseignant en classes préparatoires à Dessie, dans le nord de l'Amhara, depuis 17 ans. A cause des combats, "l'année dernière, nous n'avons pu donner des cours que pendant un mois", déplore-t-il.

Les nombreux barrages érigés par les forces fédérales et les Fano, qui assimilent les enseignants à des agents du gouvernement, dissuadent les parents d'envoyer leurs enfants à l'école.

"Il y a des combats tous les jours, nous nous retrouvons pris en étau entre le gouvernement, qui veut que nous continuions à faire cours, et les Fano qui tentent de nous en empêcher", poursuit-il, avant de lâcher: "Nous avons perdu espoir".