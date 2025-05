Le Soudan affirme que son interdiction sur toutes les importations kenyanes reste en vigueur, rejetant toute spéculation selon laquelle elle aurait été assouplie.

L'ambassade soudanaise à Nairobi a publié mardi une déclaration affirmant que « le Soudan reste fermement engagé » à maintenir cette interdiction dans le cadre de ses « considérations économiques et diplomatiques souveraines ».

Le Soudan avait annoncé un embargo sur toutes les importations en provenance du Kenya en raison de l'accueil par Nairobi de réunions des Forces de soutien rapide (RSF) et de leurs alliés, qui sont engagés dans une guerre contre l'armée soudanaise.

‘Intérêts nationaux’

La déclaration ministérielle a justifié l'interdiction comme une réponse à l'accueil et au soutien par le Kenya des activités et réunions des RSF, affirmant que cette mesure était nécessaire pour protéger les intérêts et la sécurité nationale du Soudan.

La directive ordonne « à toutes les autorités concernées de faire appliquer immédiatement l'interdiction ». Le Soudan importe plusieurs produits du Kenya, notamment du thé, des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques.

Les RSF soudanaises, ainsi que des groupes politiques et armés soudanais, ont signé une charte politique le 22 février au Kenya pour former un gouvernement parallèle s'opposant aux autorités soudanaises.

Le gouvernement soudanais a protesté contre l'accueil par le Kenya d'une « conspiration visant à établir un gouvernement » pour les RSF.

‘Gouvernement parallèle’

Le 20 février, le Soudan a rappelé son ambassadeur au Kenya, Kamal Jabara, pour protester contre l'implication du Kenya dans des discussions visant à former un « gouvernement parallèle ».

Le Kenya, cependant, a défendu son rôle, affirmant que l'accueil de ces réunions faisait partie des efforts pour trouver des solutions afin de mettre fin à la guerre au Soudan en coordination avec l'ONU et l'Union africaine.

L'armée soudanaise et les RSF se battent depuis avril 2023 dans une guerre qui a fait plus de 20 000 morts et déplacé 14 millions de personnes, selon l'ONU et les autorités locales. Des sources non officielles estiment que le bilan des morts a atteint 130 000.

