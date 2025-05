La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé un nouveau trophée pour la Ligue des Champions de la CAF avant la finale prévue ce samedi.

Le match aller de la finale opposera les Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud au Pyramids FC d’Égypte et se jouera à Pretoria.

La cérémonie de dévoilement a eu lieu jeudi à Johannesburg en présence de plusieurs légendes du football africain, telles que Lucas Radebe, Teko Modise et Siphiwe Tshabalala, ainsi que de nombreux dirigeants du football africain.

L’un des deux finalistes, Mamelodi Sundowns ou Pyramids, entrera dans l’histoire en soulevant ce nouveau trophée.

Évolution du tournoi

« Le dévoilement officiel par la CAF du nouveau design saisissant du trophée est bien plus qu’un simple remplacement ; il représente une puissante évolution de l’engagement de la CAF envers la modernisation et l’innovation », a indiqué l’instance dirigeante du football africain dans son communiqué.

La CAF affirme qu’elle cherche continuellement à revaloriser et repositionner le football africain, avec un accent particulier sur les compétitions interclubs.

« Ce dévoilement du trophée de la Ligue des Champions de la CAF reflète nos objectifs et les mesures audacieuses prises pour créer un environnement passionnant pour le football de clubs africains. Avec cela, nous visons à élever le statut des compétitions de clubs africains à une renommée mondiale, à renforcer notre attractivité commerciale et à inspirer une nouvelle génération de talents footballistiques », a déclaré le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba.

La CAF ajoute que le nouveau trophée « s’inspire de la compétition féroce et du riche patrimoine culturel du continent » et que « le trophée présente des lignes élégantes en argent et en or, symbolisant l’unité, la rivalité et l’équilibre compétitif qui définissent le tournoi ».

Le match retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF est prévu pour le 1er juin.