L'entraîneur de l'équipe nationale U-20 de la RDC, Guy Bukasa, a démissionné après l'élimination de son équipe en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 de la CAF, Égypte 2025.

Les Léopards ont subi une courte défaite 1-0 après prolongation contre l'Afrique du Sud lundi, mettant fin à leurs espoirs d'une première qualification en demi-finale et d'une place pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Bukasa a confirmé qu'il ne continuerait pas à son poste après deux années à la tête de l'équipe, rapporte CAF Online.

« Il n'y aura pas d'avenir pour moi dans cette catégorie. Je vais m'arrêter ici », a déclaré Bukasa.

« Je remercie ceux qui ont cru en nous – la Fédération, le gouvernement et tous ceux qui ont soutenu ce parcours. »

Une équipe rajeunie

La décision de Bukasa met fin à une aventure qui a vu la RDC progresser au niveau des jeunes, malgré la déception en Égypte.

L'entraîneur de 44 ans, nommé pour revitaliser un système de jeunes stagnant, a supervisé une amélioration significative de la structure, de la discipline tactique et du développement des joueurs.

Sous sa direction, les Léopards ont fait leur retour à la CAN U-20 après 12 ans d'absence et ont franchi la phase de groupes dans l'une des poules les plus compétitives du tournoi.

Malgré l'élimination, Bukasa a exprimé sa fierté envers son équipe, déclarant : « Ces garçons, ces 24 soldats, ont tout donné. »

« Même ceux qui n'ont pas pu faire partie de l'équipe finale ont participé au parcours. Ils ont suivi une discipline stricte et montré un engagement sur et en dehors du terrain. »

Un vide à combler

Les U-20 de la RDC ont bataillé dans le Groupe C, tenant tête au Ghana (1-1), battant la République Centrafricaine (3-1) et perdant de peu contre le Sénégal (2-0).

Leur performance a montré des promesses, mais la défaite contre l'Afrique du Sud après prolongation a mis en évidence les marges étroites qui définissent le football à élimination directe.

Le départ de Bukasa laisse désormais à la Fédération Congolaise de Football (FECOFA) la tâche de trouver un nouveau leader pour guider l'équipe à travers les prochaines qualifications pour les Jeux Africains et la prochaine CAN U-20.

Son départ relance également les discussions sur le développement à long terme du football des jeunes en RDC, un pays connu pour produire des talents d'élite mais qui peine à maintenir une constance dans les compétitions de jeunes.