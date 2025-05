La Déclaration de Sarajevo du Tribunal de Gaza, un « tribunal populaire » établi comme une initiative indépendante pour enquêter sur les crimes de guerre perpétrés par Israël à Gaza, a condamné jeudi le « régime » israélien et ses actions.

Au cours des trois derniers jours, des sessions ont eu lieu à l'Université Internationale de Sarajevo sur des thèmes tels que l'économie politique du génocide et la destruction de Gaza, le crime de famine, le rôle du système international à l'ère du génocide, les tribunaux populaires et la criminalisation des manifestations étudiantes.

Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 54 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, à Gaza. Les bombardements incessants ont presque entièrement détruit le territoire, provoquant des pénuries alimentaires et d'autres besoins essentiels, augmentant ainsi le risque de famine.

‘Indignation morale collective’

La Déclaration de Sarajevo a exprimé son « indignation morale collective face au génocide continu en Palestine » tout en s'engageant à « travailler avec des partenaires de la société civile mondiale pour mettre fin au génocide et assurer la responsabilité des auteurs et complices » pour une « Palestine libre ».

« Nous condamnons le régime israélien, sa perpétration de génocide, et ses politiques et pratiques de longue date de colonialisme de peuplement, de suprémacisme ethnique, d'apartheid, de ségrégation raciale, de persécution, de colonies illégales, de déni du droit au retour, de punitions collectives, de détentions massives, de torture et de traitements cruels et inhumains, d'exécutions extrajudiciaires, de violences sexuelles systématiques, de démolitions, de déplacements forcés et d'expulsions, de purges ethniques et de changements démographiques forcés, de famine forcée, du déni systématique de tous les droits économiques et sociaux, et d'extermination », a détaillé le texte.

La déclaration a annoncé son rejet de « l'idéologie destructrice du sionisme, en tant qu'idéologie officielle de l'État israélien, des forces qui ont colonisé la Palestine et établi l'État israélien sur ses ruines, ainsi que des organisations et des agents pro-israéliens aujourd'hui ».

À cette fin, la déclaration a appelé « à la décolonisation de la région, à la fin de l'ordre suprémaciste ethnique, et au remplacement du sionisme par un système fondé sur l'égalité des droits humains pour les chrétiens, musulmans, juifs et autres ».

La déclaration a exigé une cessation immédiate des actions militaires israéliennes et le retrait des forces militaires, ainsi que l'arrêt du « génocide, des déplacements forcés et des expulsions, des activités de colonisation, du siège de Gaza et des restrictions de mouvement en Cisjordanie ».

Droit à l'autodétermination

Le Tribunal de Gaza a également dénoncé « la complicité continue des gouvernements dans la perpétration des crimes de guerre israéliens, des crimes contre l'humanité et du génocide en Palestine, ainsi que le rôle honteux de nombreuses entreprises médiatiques dans la dissimulation du génocide, la déshumanisation des Palestiniens, et la diffusion de propagande alimentant le racisme anti-palestinien, les crimes de guerre et le génocide ».

En insistant sur le droit des Palestiniens à l'autodétermination, le tribunal a déclaré que cette question est « jus cogens et erga omnes (une règle universelle non sujette à exception et contraignante pour tous les États) et est non négociable et fondamentale ».

Une reprise de l'aide humanitaire sans restriction à Gaza et le retrait de toutes les forces israéliennes des territoires libanais et syriens ont également été inclus dans les demandes.

La déclaration a appelé tous les gouvernements et organisations internationales « à mettre fin au scandale historique de l'inaction qui a caractérisé les dix-neuf derniers mois, à répondre d'urgence par tous les moyens à leur disposition pour mettre fin à l'assaut et au siège israéliens, à respecter le droit international, à tenir les auteurs responsables, et à fournir un soulagement et une protection immédiats au peuple palestinien ».

La déclaration a également reconnu les efforts en cours des procédures spéciales indépendantes du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), saluant « les actions de principe pour défendre les droits du peuple palestinien ».

Le Tribunal de Gaza a été officiellement lancé à Londres en novembre 2024 par une coalition d'universitaires, d'intellectuels, de défenseurs des droits humains et de représentants d'organisations de la société civile en réponse à ce qu'ils ont décrit comme « l'échec total de la communauté internationale organisée à appliquer le droit international » à Gaza.

Après l'assemblée de Sarajevo, le tribunal prévoit de tenir sa session finale en octobre de cette année à Istanbul.

Lors de cet événement, un Jury de Conscience présentera un projet des conclusions et décisions du tribunal, s'appuyant sur les témoignages de témoins et les déclarations de Palestiniens touchés par la crise.