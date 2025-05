Le Département de la Justice des États-Unis a inculpé quatre Américains pour leur rôle dans une tentative de coup d'État en République démocratique du Congo, après que trois d'entre eux ont été remis à la garde des autorités américaines cette semaine, selon une plainte pénale rendue publique mercredi.

Marcel Malanga, Tyler Thompson et Benjamin Zalman-Polun ont été condamnés en RDC pour leur implication dans le coup d'État avorté de mai 2024, au cours duquel des hommes armés ont pris pour cible les domiciles de hauts responsables et occupé brièvement le bureau de la présidence dans la capitale, Kinshasa.

Ils ont été libérés mardi dans le cadre d'un accord finalisé lors d'une visite à Kinshasa par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump.

Un quatrième homme, Joseph Peter Moesser, 67 ans, présenté comme un fabricant de bombes présumé, a été arrêté dans l'État américain de l'Utah, a indiqué le Département de la Justice dans un communiqué de presse.

Les quatre hommes font face à des accusations, notamment de complot en vue d'utiliser des armes de destruction massive, de bombarder des installations gouvernementales et de complot pour tuer ou kidnapper des personnes dans un pays étranger, selon le communiqué.

Négociations entre Kinshasa et Washington

“Les accusés ont planifié, repéré des cibles et identifié des victimes pour l'attaque armée du coup d'État, avec l'intention de tuer d'autres personnes, y compris des hauts responsables du gouvernement de la RDC”, indique le communiqué.

“Ils ont recruté d'autres personnes pour participer à l'attaque armée en tant que membres de l'armée rebelle et, dans certains cas, ont recruté du personnel en échange d'argent.”

Malanga, Thompson et Zalman-Polun faisaient partie des 37 personnes reconnues coupables de complot criminel, de terrorisme et d'autres accusations par un tribunal militaire congolais en septembre, et condamnées à mort pour la tentative de coup d'État.

L'accord pour la libération des trois hommes intervient alors que Washington négocie avec le président congolais, Félix Tshisekedi, sur de potentiels investissements dans le secteur des minerais.

Les trois hommes ont nié toute faute et ont fait appel sans succès du verdict, avant que Tshisekedi ne commue leurs peines en réclusion à perpétuité la semaine dernière.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp