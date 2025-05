L'ancien champion des poids lourds George Foreman, qui avait perdu contre Muhammad Ali lors de l'emblématique "Rumble in the Jungle" de 1974 avant de reprendre son titre deux décennies plus tard, est décédé vendredi à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille.

Né au Texas le 10 janvier 1949, Foreman a grandi à Houston.

Surnommé Big George, Foreman avait abandonné l'école à l'adolescence avant de devenir champion olympique, puis une légende de la boxe.

Il a combattu 81 fois en tant que professionnel, remportant 76 victoires, dont 68 par KO.

En plus de la boxe, il a donné son nom à la "George Foreman Lean Mean Fat-Reducing Grilling Machine", apparaissant souriant et amical dans les publicités télévisées, devenant ainsi une célébrité en dehors du sport.

Un des plus grands frappeurs

"Avec un profond chagrin, nous annonçons le décès de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr, qui s'est éteint paisiblement le 21 mars 2025, entouré d'êtres chers", a déclaré la famille de Foreman dans un communiqué sur Instagram.

"Nous sommes reconnaissants pour l'afflux d'amour et de prières, et nous demandons gentiment l'intimité alors que nous honorons la vie extraordinaire d'un homme que nous avons été bénis d'appeler le nôtre".

Le légendaire promoteur de boxe Bob Arum a salué Foreman comme "l'un des plus grands frappeurs et l'une des plus grandes personnalités que le sport ait jamais connues".