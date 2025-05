Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhanettin Duran, était présent à la cérémonie d'investiture du président gabonais Brice Oligui Nguema, a annoncé samedi le ministère turc des Affaires étrangères sur X, au nom du président Recep Tayyip Erdogan.

Les élections présidentielles, marquant la fin de la période de gouvernement de transition au Gabon, se sont tenues le 12 avril, en avance sur le calendrier initialement prévu.

Le président du gouvernement de transition, Oligui Nguema, a remporté l'élection avec 94,85 % des voix, devenant ainsi le nouveau président du pays.

Cette élection représente une étape clé dans la transition du Gabon, pays d'Afrique centrale, d'un régime militaire à un régime civil.

Nguema a dirigé un groupe de hauts responsables militaires gabonais qui ont renversé le président Ali Bongo en août 2023.

Suite au coup d'État militaire de 2023, Nguema, ancien commandant de la Garde républicaine, a été investi président de transition du pays, mettant fin à 56 ans de ce que l'on appelait la dynastie Bongo.

En novembre dernier, un référendum a été organisé pour décider d'une nouvelle constitution, présentée comme une étape cruciale vers la tenue d'une élection présidentielle.

La nouvelle constitution a aboli le poste de Premier ministre, permis à Nguema de se présenter à la présidence et instauré un mandat présidentiel de sept ans renouvelable une seule fois.

La cooperation turco-gabonaise

Le Gabon, septième producteur de pétrole brut en Afrique subsaharienne, détient également les troisièmes plus grandes réserves mondiales d'eau renouvelable.

Les relations commerciales et économiques entre la Turquie et le Gabon ont gagné en dynamisme ces dernières années. Les entreprises turques manifestent un intérêt croissant pour le Gabon, réalisant des projets majeurs dans les secteurs de la construction et de l'énergie.

Un accord sur l'évitement de la double imposition a été signé l'année dernière entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en marge du Forum de la diplomatie d'Antalya.

L'école Maarif turco-gabonaise à Libreville offre une éducation aux niveaux maternelle, primaire, collège et lycée.