Ominike Marvis ne compte plus le nombre de fois où son fils de 6 ans a été atteint de paludisme. Aussi, lorsque le Nigeria a commencé à proposer un vaccin contre le paludisme, elle s'est empressée de protéger son plus jeune enfant.

Elle a emmené son bébé de 6 mois se faire vacciner pour la première fois dans un centre de santé de l'État de Bayelsa, durement touché par la maladie, où la campagne de vaccination du pays a débuté la semaine dernière.

Le vaccin vise à prévenir les maladies graves et les décès dus à la maladie transmise par les moustiques.

"Au moins, je sais qu'il est à l'abri maintenant", a déclaré Marvis, 31 ans.

L'Afrique représente la grande majorité des cas de paludisme dans le monde. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, est le plus touché avec environ un quart des cas.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié mercredi, on estime à 263 millions le nombre de cas de paludisme et à 597 000 le nombre de décès dans le monde l'année dernière, principalement chez les enfants de moins de 5 ans. Cela représente 11 millions de cas de paludisme supplémentaires par rapport à 2022, avec un nombre de décès quasiment identique.

Maladie grave

"Personne ne devrait mourir du paludisme, et pourtant cette maladie continue de nuire de manière disproportionnée aux habitants de la région africaine, en particulier aux jeunes enfants et aux femmes enceintes", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en appelant à un soutien accru.

Selon le rapport de l'OMS, 17 pays administrent désormais de nouveaux vaccins antipaludiques aux jeunes enfants. Le Nigeria a lancé sa campagne la semaine dernière, en proposant un vaccin mis au point par l'Université d'Oxford.

Les recherches indiquent qu'il est efficace à plus de 75 % pour prévenir les maladies graves et les décès au cours de la première année et que la protection est prolongée d'au moins un an avec un rappel.

Le ministre nigérian de la santé, Muhammad Ali Pate, a qualifié la campagne de vaccination d'"étape monumentale" dans les efforts déployés par le pays pour éliminer le paludisme.

Cette maladie est causée par un parasite qui se propage par les piqûres de moustiques. Les experts estiment que d'autres mesures, telles que les moustiquaires et les pulvérisations d'insecticides, restent essentielles pour enrayer la maladie.

Les experts estiment que la population du Nigeria, qui compte plus de 210 millions d'habitants, ainsi que son climat, contribuent à l'importance du fardeau que représente le paludisme, mais aussi d'autres facteurs tels qu'un mauvais assainissement et des outils limités comme les moustiquaires imprégnées d'insecticide.

Progrès accomplis

Outre le manque de financement, le rapport de l'OMS indique que les pays touchés par le paludisme sont toujours aux prises avec des systèmes de santé fragiles, une surveillance insuffisante et une résistance aux médicaments et aux insecticides.

Mais des progrès ont également été réalisés sur plusieurs fronts, selon le rapport, notamment dans la région africaine où les pays sont parvenus à réduire de 16 % le nombre de décès dus au paludisme depuis 2015. Et sur les 83 pays où le paludisme est présent, 25 d'entre eux signalent désormais moins de 10 cas par an, selon le rapport.

Dans l'État de Bayelsa, riche en pétrole mais pauvre, l'un des plus touchés du Nigéria, le paludisme est si répandu dans les communautés riveraines que les mères racontent que personne dans leur famille n'a été épargné.

"Ici, le paludisme est une chose à laquelle nous sommes habitués", a déclaré Claris Okah, un agent de santé communautaire.

Les agents de santé comme Claris Okah sont confrontés à l'hésitation des parents. Ils informent donc les familles sur le nouveau vaccin et sur d'autres mesures de prévention du paludisme. "Le vaccin est une bonne chose", a déclaré Claris Okah.