Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a accusé mercredi le Rwanda de violer le territoire congolais et a appelé à une solution politique au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.

"Les forces rwandaises se trouvent sur le sol congolais et doivent rentrer chez elles. Le Rwanda doit également cesser de fournir une assistance militaire et logistique au M23", a déclaré Johan Borgstram, représentant de l'UE, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, capitale du Congo.

"La solution au conflit en République démocratique du Congo n'est pas militaire. Une solution politique est nécessaire", a affirmé Borgstram, ajoutant que le Rwanda et le Congo n'avaient "pas le choix".

"Les deux pays doivent s'efforcer d'établir un protocole d'accord dans le cadre des processus régionaux", a-t-il insisté, appelant les organisations régionales à superviser les négociations.

Borgstram a rappelé que lors de son séjour au Rwanda, le président Paul Kagame avait évoqué les préoccupations sécuritaires de son pays et souligné ce qu'il décrivait comme un manque de volonté politique de la part du gouvernement congolais pour justifier la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais.

Toutefois, le représentant de l'UE a déclaré que la position de l'Union est que l'ingérence du Rwanda en République démocratique du Congo constitue une violation du territoire congolais.

Le groupe rebelle M23 a intensifié son contrôle territorial dans l'est du Congo en décembre, s'emparant de Goma et Bukavu, les capitales provinciales du Nord et du Sud-Kivu.

Le Congo et d'autres pays accusent le Rwanda voisin de soutenir le groupe, ce que le Rwanda dément.

Le M23 affirme défendre les intérêts de la minorité congolaise tutsie, qui se dit victime de discrimination en raison de ses liens ethniques avec la communauté tutsie du Rwanda.

Mardi, l'Allemagne s'est jointe aux États-Unis et au Royaume-Uni pour imposer des sanctions financières au Rwanda en raison du conflit.

Près de 80 000 personnes ont fui les affrontements armés dans l'est du Congo pour se réfugier dans les pays voisins, dont environ 61 000 sont arrivées au Burundi depuis janvier, selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés.