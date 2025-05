Le Real Madrid s'est imposé 3-0 face au Real Mallorca, jeudi, grâce aux buts de Jude Bellingham et de Rodrygo, ce qui lui permet de rejoindre le FC Barcelone, ennemi juré, en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Les fans doivent s'attendre à l'inattendu lorsque le Real Madrid affrontera Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche.

Les Madrilènes ont l'occasion de prendre leur revanche sur les Catalans qui leur avaient infligé une lourde défaite lors du Clasico aller en octobre en Liga.

Soutenus par leurs supporters à Jeddah (Arabie Saoudite), les Madrilènes n'ont jamais semblé vouloir laisser filer l'avantage, après l'ouverture du score par l'Anglais Jude Bellingham, et un but contre son camp de Martin Valjent dans les arrêts de jeu a assuré leur victoire, Rodrygo Goes ajoutant un troisième but à bout portant en fin de match.

Le FC Barcelone s’était déjà qualifié en finale de la Supercoupe d’Espagne en éliminant l’Atletic Bilbao, mercredi 8 janvier (2-0), en Arabie saoudite grâce à ses deux prodiges Gavi et Yamal.

La finale sera disputée dimanche 12 janvier, à 19 H (GMT) à Djeddah, dans le Cité sportive du Roi Abdallah (Arabie saoudite).