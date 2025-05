S'exprimant lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé a qualifié la situation sanitaire d’alarmante, faisant état d’un lourd bilan humain : 3000 morts, dont 458 enterrés en 5 jours, 939 corps dans les morgues et 4260 blessés et a noté que l'inhumation des victimes reste compliquée par la paralysie de l'administration locale.



Le ministre a, en outre, alerté sur le risque de rupture totale des stocks médicaux dans une semaine, les réserves de médicaments et d'équipements essentiels étant en danger après le pillage des dépôts humanitaires.

Selon le ministre, l’OMS a obtenu un accord pour acheminer du matériel via Nairobi et Kigali, mais le Rwanda a tenté d’imposer des taxes avant de revenir sur sa décision.

Face à l'épuisement des médecins sur place, un bes oin urgent de renforts médicaux, notamment en chirurgiens, se fait sentir pour soigner les nombreuses blessures par balle.

Par ailleurs, une mobilisation nationale est en cours pour soutenir les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les Wazalendo, avec 2900 poches de sang déjà collectées dans le cadre de la campagne « don du sang pour les FARDC et les Wazalendo », avec un objectif de 5000 poches.

L'envoi imminent de kits de traumatologie et de médicaments via les organisations humanitaires est également prévu pour renforcer la prise en charge des blessés.

Le ministre a également souligné la vigilance accrue sur les risques sanitaires régionaux, avec un suivi des épidémies d’Ebola en Ouganda et de Melbourne au Rwanda.

L'accès humanitaire reste cependant limité sur plusieurs axes des Kivu, et l'aéroport de Goma demeure fermé depuis le 26 janvier. Les Nations Unies continuent d’appeler à l’établissement de corridors humanitaires, à la réouverture de l’aéroport de Goma et des points de passage frontaliers.

Cette catastrophe sanitaire est liée à la prise de la ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, par les rebelles du M23 depuis plusieurs semaines, après une offensive contre l’armée congolaise, provoquant une crise humanitaire aiguë dans cette région et entraînant un déplacement massif de la population, causant des milliers de morts et de blessés.



Cette situation a laissé la population dans un état de détresse extrême. Malgré un cessez-le-feu déclaré le 8 février lors d'un sommet conjoint à Dar es Salaam, les rebelles continuent de conquérir des localités importantes dans le Sud-Kivu, aggravant la situation humanitaire et sécuritaire.