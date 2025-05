Par Maram Mahdi

Plusieurs agences des Nations Unies ont documenté le lourd tribut que la guerre a fait peser sur le système éducatif au Soudan.

Depuis le début du conflit en avril 2023, environ 19 millions d'enfants sont déscolarisés au Soudan.

Les impacts ont été désastreux tant d'un point de vue structurel qu'individuel, 90 % des enfants en âge scolaire n'ayant pas accès à l'éducation formelle.

Énoncé du problème

La triple menace du conflit, du sous-développement chronique du système éducatif et de l'infrastructure, et du manque de priorisation de la scolarisation et des programmes de formation professionnelle, en particulier pour les filles, continuera d'affecter les perspectives de paix et de stabilité du Soudan.

En 2023, la population du Soudan s'élevait à 43 millions, dont environ 40 % avaient moins de 15 ans.

La population du Soudan devrait atteindre 75 millions d'habitants d'ici 2043, dont 33 % (environ 25 millions) auront moins de 15 ans.

Les effets combinés de l'éducation et de la démographie, compte tenu des détériorations actuelles, auront des impacts néfastes sur l'avenir du Soudan.

Une population en âge de travailler croissante, confrontée à un accès réduit et à des normes et une qualité d'éducation en détérioration, mènera probablement à une bombe à retardement, à moins que des interventions significatives ne soient entreprises à court et moyen terme.

Conséquences de la guerre

Le système éducatif du Soudan était déjà en péril avant le début de la guerre.

De multiples perturbations et manifestations ont entraîné la fermeture d'écoles et d'établissements d'enseignement supérieur pendant des mois. On estime que plus de 3,6 millions d'enfants (âgés de 5 à 13 ans) étaient déscolarisés entre 2020 et 2021.

Le manque de financement et de ressources adéquats pour l'infrastructure, l'élaboration des programmes et les salaires des enseignants étaient également des défis qui ont affecté la qualité du système éducatif dans le pays.

En effet, en moyenne, le Soudan a consacré 9 % de son budget national à l'éducation, contre environ 17 % dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne.

Dans la période de guerre actuelle, avec des installations partiellement ou complètement détruites et des enfants et des enseignants déplacés, les impacts ont été graves, de nombreuses écoles à travers le pays étant transformées en abris.

Il existe peu d'environnements d'apprentissage sûrs, ce qui rend très difficile pour les autorités locales et étatiques de reprendre les activités éducatives dans les zones urbaines et rurales.

Bien que les autorités nationales de facto aient tenté de déployer des moyens alternatifs d'activités éducatives, y compris des tests en ligne pour assurer la fin des examens, ces méthodes ne tiennent pas compte des vastes disparités de richesse, ce qui a un impact supplémentaire et crée des limitations autour de l'accès des étudiants à Internet et au matériel.

De plus, là où l'infrastructure pour assurer la connectivité Internet s'est complètement effondrée, les services satellitaires comme Starlink sont apparus comme une option avec des défis et des opportunités potentiels.

Projections futures

Une façon standard d'évaluer le stock d'éducation dans un pays consiste à mesurer le nombre moyen d'années d'éducation de la population adulte (âgée de 15 ans et plus).

La modélisation de la plateforme African Futures de l'Institute for Security Studies montre qu'au Soudan, le nombre moyen d'années d'éducation pour les adultes devrait être de 6 ans. Cela signifie que la plupart des adultes auront une éducation primaire d'ici 2043.

Cependant, cette modélisation prédictive était basée sur des données nationales obtenues avant le début de la guerre.

Les données récentes et disponibles sur les conséquences des déplacements internes et externes généralisés, la destruction des écoles ou l'utilisation des écoles comme abris, et les ressources et moyens limités du ministère de l'Éducation sont des questions critiques qui devraient être abordées.

Cela aiderait d'abord à évaluer l'étendue des dommages et à fournir des décisions et des interventions éclairées basées sur la planification et la modélisation de scénarios futurs.

La probabilité que les enfants et les jeunes oisifs, avec peu de perspectives économiques, soient recrutés ou retournent dans des groupes armés continuera de provoquer des scénarios futurs précaires pour la paix, la stabilité et la croissance du Soudan.

Le recrutement d'enfants par les forces armées et les groupes armés est courant et des préoccupations ont été soulevées au début de la guerre.

Recommandations

À court terme, les entités privées et philanthropiques et les agences des Nations Unies devraient envisager des interventions innovantes et immédiates pour fournir des programmes éducatifs aux enfants dans les camps de PDI et de réfugiés au Soudan et dans les pays voisins où la majorité des réfugiés sont concentrés.

Cela sera affecté par les récentes coupes dans les fonds d'aide et de développement à travers le monde, mais l'acheminement des fonds nationaux et internationaux vers la reconstruction du système éducatif du Soudan est crucial.

Il incombe également au ministère soudanais de l'Éducation de travailler efficacement et en collaboration avec les partenaires internationaux pour concevoir un apprentissage de base pratique pour les apprenants du primaire et des programmes de formation professionnelle pour les apprenants du secondaire et du supérieur. La priorité accordée au premier serait le seul moyen d'assurer l'enseignement primaire pour tous les adultes d'ici 2043.

La reconstruction à long terme après la guerre devra se concentrer sur et prioriser le système éducatif.

Des ressources adéquates devraient être fournies pour assurer l'accès à l'éducation pour tous et améliorer la qualité des programmes nationaux conformément aux normes et aux meilleures pratiques internationales, et concevoir des programmes éducatifs qui garantissent la transition de l'enfance à la jeunesse à l'âge adulte en créant une main-d'œuvre qualifiée et équipée.

Investir dans l'éducation est essentiel pour reconstruire la nation soudanaise et assurer un avenir à ses enfants et à ses jeunes.

L'auteure, Maram Mahdi, est une chercheuse soudanaise dont les travaux portent sur la paix et la sécurité en Afrique.