Par Damaris Matoke-Muhia et Monique Wasunna, scientifiques

Nous sommes deux femmes scientifiques africaines travaillant dans la recherche sur les maladies infectieuses et la médecine tropicale. Tout au long de nos carrières, nous avons dirigé des essais cliniques et des initiatives de surveillance des maladies, renforcé les capacités de recherche à travers le continent et contribué au développement de diagnostics et de médicaments salvateurs.

En chemin, nous avons encadré de jeunes scientifiques, veillant à ce que la prochaine génération soit équipée pour faire progresser la science en Afrique. Nous avons dirigé des départements et des institutions, influencé des politiques et reçu une reconnaissance mondiale pour notre travail.

Et pourtant, après des décennies dans ces domaines, prouvant que les femmes scientifiques sont tout aussi compétentes lorsqu'elles en ont l'opportunité, nous nous retrouvons encore souvent comme les seules femmes africaines dans des salles où des avancées scientifiques et des décisions cruciales sont prises.

Nous voyons encore très peu de femmes diriger des programmes de recherche, mener des études en tant qu'investigatrices principales, obtenir des subventions ou publier des articles.

Cette observation est corroborée par un rapport d'ONU Femmes qui révèle que seulement 31 % des chercheurs en Afrique subsaharienne sont des femmes.

Cette faible représentation dans la recherche a entraîné des lacunes importantes dans les enquêtes scientifiques et les politiques de santé.

Par exemple, des maladies comme la schistosomiase et les helminthiases ont de graves conséquences sur la santé reproductive et augmentent les risques pendant la grossesse, mais ces effets genrés sont rarement prioritaires dans la recherche.

De plus, bien que les femmes représentent 64 % des adultes vivant avec le VIH en Afrique, les réponses spécifiques au sexe en matière de prévention et de traitement restent largement inexplorées.

Par ailleurs, les femmes en âge de procréer sont souvent exclues des essais cliniques, les privant ainsi de certains traitements vitaux et ne leur laissant que des options limitées ou peu sûres.

Étant donné que les femmes représentent la moitié de la population africaine, intégrer des perspectives genrées dans la recherche en santé n'est pas seulement nécessaire, c'est essentiel pour faire progresser des solutions de santé équitables et efficaces. Plus de femmes dans la science signifie une recherche qui reflète véritablement les réalités de la santé des femmes.

Les plus grands défis de santé de l'Afrique (contre le paludisme, le VIH, les maladies négligées et les crises de santé maternelle) ne peuvent être relevés sans les femmes scientifiques. Ce n'est pas seulement une question de représentation. C'est une question de sauver des vies.

Nous reconnaissons que le changement est en cours, mais il est beaucoup trop lentement.

Le thème de la Journée internationale des femmes de cette année, Accélérer l'action, révèle une réalité préoccupante : au rythme actuel, la parité totale entre les sexes ne sera atteinte qu'en 2158, dans 133 ans.

Les obstacles que nous avons rencontrés au début de nos carrières tels que les préjugés sexistes dans le recrutement et le financement, le manque de mentorat, la lutte pour la reconnaissance persistent encore aujourd'hui.

Nous devons nous demander : pourquoi ce déséquilibre persiste-t-il ?

L'une de nous est entomologiste, et ses recherches nécessitent un travail de terrain dans des villages reculés : piéger des moustiques, collecter des données et étudier les schémas de transmission des maladies.

Ce travail est essentiel pour contrôler les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme et la dengue. Pourtant, très peu de femmes se spécialisent dans ce domaine. Pourquoi ? Est-ce culturel, éducatif ou systémique ? Pouvons-nous apprendre des régions où la représentation féminine dans la science est plus forte ?

Il ne fait aucun doute que notre culture africaine joue un rôle significatif. Le leadership, dans toutes les sphères, est encore largement perçu comme un domaine masculin. Les femmes sont souvent socialisées à croire qu'elles appartiennent à des rôles de soutien plutôt qu'à des postes de direction.

Ce doute de soi n'est pas seulement interne, il est renforcé par les attentes sociétales.

Dès leur plus jeune âge, les filles africaines sont conditionnées à être réservées et à ne pas occuper trop d'espace. Le résultat ? Moins de femmes accèdent à des rôles moteurs dans la découverte scientifique et la prise de décision politique. Mais même lorsque les femmes avancent, le système agit contre elles.

Une étude de 2022 a révélé que les femmes soumettent moins de demandes de subventions que les hommes et que celles qui le font reçoivent moins de financement.

Près des deux tiers des prix de recherche (63 %) ont été attribués à des hommes, et les subventions de plus grande valeur monétaire étaient plus susceptibles d'être accordées à des hommes qu'à des femmes.

Malgré les efforts de pays comme le Ghana, le Rwanda et le Mozambique pour augmenter la représentation des femmes grâce à des quotas d'embauche fixant des seuils minimums pour les employées, les barrières culturelles restent un obstacle majeur.

Les femmes en Afrique assument souvent des responsabilités domestiques plus importantes que les hommes, jonglant entre carrières, travail de soins non rémunéré et tâches ménagères.

Sans services de garde d'enfants abordables, des politiques de travail flexibles et un changement culturel qui valorise les femmes en tant que leaders, beaucoup sont découragées de poursuivre des carrières scientifiques ou sont contraintes de quitter le domaine.

Accélérer l'action : Ce que nous devons faire

L'une des étapes les plus urgentes est d'investir dans le mentorat. Cela peut changer la trajectoire de la carrière d'une femme dans la science. Les gouvernements, les universités et les institutions de recherche doivent créer des espaces où les femmes peuvent se connecter, chercher des conseils et construire des réseaux.

Nous avons vu de nos propres yeux de jeunes scientifiques féminines gagnant la confiance nécessaire pour postuler à des subventions, diriger des recherches et briser les barrières parce qu'elles avaient le bon soutien.

Prenons l'exemple de la Dr Loyce Faith Nangiro, une jeune médecin ougandaise qui vient de recevoir le prix Women in Global Health Awards 2025. Malgré des défis immenses pour accéder à l'éducation, elle a trouvé des mentors parmi des femmes médecins qui non seulement l'ont guidée, mais ont également payé ses frais de scolarité.

Avec leur soutien, elle a obtenu son diplôme, décroché un emploi en ville et disposait de toutes les opportunités pour construire une vie confortable. Mais elle a choisi un autre chemin. Elle a démissionné et est retournée chez elle, à Karamoja, en Ouganda, pour faire du bénévolat dans un hôpital local traitant des patients atteints de leishmaniose viscérale, l'une des maladies parasitaires les plus mortelles après le paludisme.

Des histoires comme celle de Nangiro montrent pourquoi le mentorat est important. Des programmes comme Women in Global Health, le programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, et le programme de mentorat Mwele Malecela ont un impact, mais nous avons besoin de plus.

Mais ce combat n'est pas réservé aux femmes—les alliés masculins jouent un rôle crucial dans la promotion de l'équité entre les sexes. Lorsque les hommes défendent leurs collègues féminines, mentorent de jeunes femmes scientifiques et remettent en question les préjugés dans le recrutement et le financement, ils contribuent à créer un environnement où le talent, et non le genre, détermine le succès.

La formation au leadership est tout aussi cruciale. Les recherches ont montré que les équipes dirigées par des femmes dans les domaines scientifiques favorisent souvent une plus grande collaboration, innovation et inclusivité, contribuant à des résultats de recherche plus solides.

L'une de nous, en tant que leader d'une organisation de recherche, a dirigé des essais cliniques qui ont transformé les options de traitement pour les patients atteints de maladies négligées, y compris les enfants. Elle a également co-écrit des articles plaidant pour l'inclusion des femmes en âge de procréer dans les essais cliniques.

Grâce à son leadership, des recherches qui ignoraient autrefois les voix marginalisées sont devenues plus inclusives, garantissant que les besoins de tous les patients soient représentés. Lorsque les femmes sont équipées d'une formation au leadership, elles ne se contentent pas de progresser ; elles élèvent des communautés entières avec elles. Mais le leadership ne se produit pas par hasard ; il doit être cultivé.

Une autre façon d'accélérer l'action est de mettre en avant et de célébrer les réussites des femmes africaines dans la science. L'une de nous dirige Women in Vector Control, un programme qui met en lumière les femmes scientifiques luttant contre les maladies à transmission vectorielle comme le paludisme et la dengue.

Ces histoires comptent—les recherches montrent que lorsque les femmes sont habilitées à participer pleinement au contrôle vectoriel, la santé communautaire s'améliore. De plus, voir d'autres femmes réussir dans la science inspire également les jeunes filles à croire qu'elles ont leur place dans ce domaine. Nous devons donc activement promouvoir et reconnaître les femmes qui dirigent la recherche et l'innovation.

La Conférence internationale sur l'agenda de la santé en Afrique (AHAIC) fait exactement cela avec ses Women in Global Health Awards, honorant de jeunes femmes africaines qui résolvent de grands défis de santé sur le continent.

Enfin, à tous les niveaux, nous devons garantir l'égalité des sexes. Cela signifie des panels de recrutement diversifiés, des objectifs clairs pour l'équité entre les sexes dans le financement et des politiques plus fortes pour combler les écarts.

Les institutions de recherche et les organismes de financement doivent suivre et signaler les disparités entre les sexes, garantissant que les femmes ne soient pas mises à l'écart.

Les femmes scientifiques africaines ont déjà prouvé qu'elles peuvent diriger des recherches inclusives et révolutionnaires et façonner des solutions de santé mondiale.

Mais nous ne pouvons pas attendre encore cinq générations pour atteindre la parité entre les sexes. Si nous sommes sérieux au sujet de la résolution des plus grands défis de santé de l'Afrique, nous devons accélérer l'action dès maintenant.

Damaris Matoke-Muhia est biotechnologiste, chercheuse principale senior en maladies infectieuses et tropicales négligées, et directrice adjointe du programme de biotechnologie à l'Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI).

Monique Wasunna est médecin, spécialiste des maladies infectieuses et de la médecine tropicale, et ambassadeur pour l'Afrique de l'initiative Drugs for Neglected Diseases (DNDi).

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp