Par La Rédaction

Fraîchement sorti de la première réussie de son documentaire au Tribeca Film Festival en juin, Wizkid a livré une nouvelle performance de qualité à Los Angeles, le dimanche 22 juin.

Le chanteur de "Kese" a offert à ses fans une soirée mémorable, interprétant ses plus grands succès, y compris des morceaux de son dernier album, "Morayo."

Certains de ses titres les plus appréciés ont été sublimés par un orchestre complet lors du concert, ajoutant une toute nouvelle dimension à l'expérience en direct.

Wizkid a également invité sur scène une autre figure majeure de l'Afrobeats, Asake, nominé aux Grammy Awards, pour interpréter leur collaboration "MMS," provoquant l'enthousiasme du public.

Ce concert énergique a suivi de près la sortie de son documentaire, "Love Live Lagos," qui offre un regard intime sur le parcours de Wizkid, depuis ses débuts en tant que sensation musicale nigériane jusqu'à son statut d'icône mondiale ayant ouvert la voie à de nombreux artistes africains à travers le monde.

Le film met en lumière un casting prestigieux d'intervenants, dont la légende de l'Afrobeat cinq fois nominée aux Grammy Awards, Femi Kuti, la manager et partenaire de Wizkid, Jada Pollock, son manager de longue date Sunday Are, Julia Adenuga, et Seni Saraki, parmi d'autres collaborateurs proches.

Le Tribeca Film Festival a salué Wizkid comme une "icône mondiale redéfinissant la manière dont l'Afrique est perçue et entendue à travers le monde."