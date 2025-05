"Les faits survenus lors de cette rencontre ont dépassé toute marge d'erreur humaine ou d'interprétation arbitrale", écrit dans ce courrier diffusé publiquement par le club le secrétaire de son conseil d'administration, José Luis del Valle Pérez.

"Ce qui s'est passé au RCDE Stadium représente l'apogée d'un système arbitral complètement discrédité, dans lequel les décisions en défaveur du Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et d'altération de la compétition qui ne peut être ignoré", poursuit-il.



Piégé par l'Espanyol Barcelone (1-0), le Real Madrid a concédé samedi sa troisième défaite en championnat, laissant son rival l'Atlético revenir à un point avant leur derby le week-end prochain.

Le Real déplore que lors de cette rencontre le latéral Carlos Romero, auteur en fin de match du but de la victoire de son équipe, ait simplement reçu un carton jaune pour une grosse faute sur Kylian Mbappé, au lieu d'être e xclu, et qu'un but ait été refusé à Vinicius Jr à cause d'une faute sur l'action de Mbappé.

Dans un communiqué diffusé dans la soirée, la Fédération espagnole dit "regretter profondément le ton et la gravité des accusations qui remettent en question l'intégrité des instances arbitrales et le fonctionnement de la compétition dans son ensemble".

Le président de LaLiga professionnelle, Javier Tebas, a lui aussi commenté la sortie du Real. "En ce qui concerne les 'systèmes corrompus', ils peuvent donner peu de leçons. Et je ne fais pas référence au Real Madrid en tant qu'institution", a-t-il tweeté.

Le Real appelle dans son courrier à une réforme "dans son intégralité" du système arbitral en Espagne, affirmant qu'il a "prouvé qu'il était corrompu de l'intérieur" et qu'il "est complètement truqué et structurellement construit pour se protéger lui-même".