L’annonce rassemble des signataires issus de diverses confessions juives et des personnalités notabl es telles que Tony Kushner, Ilana Glazer, Joaquin Phoenix et Peter Beinart.

« Trump appelle désormais à l’expulsion de tous les Palestiniens de Gaza. Le peuple juif dit non au nettoyage ethnique ! », peut-on lire dans le message.

Les leaders ont souligné leur opposition morale à tout plan de déplacement des Palestiniens, invoquant des parallèles historiques et des impératifs éthiques.

Solidarité avec les Palestiniens

Cody Edgerly, directeur de la campagne In Our Name, a souligné l'importance du moment choisi pour cette publication. « Notre message aux Palestiniens est clair : vous n’êtes pas seuls, notre attention ne faiblit pas, et nous nous engageons à lutter de toutes nos forces pour stopper le nettoyage ethnique à Gaza », a déclaré Edgerly.



Le rabbin Toba Spitze, leader spirituel de la Congrégation Dorshei Tzedek à Newton, dans le Massachusetts, a mis en avant le poids historique de telles propositions, qualifiées d’« insidieuses ». « Nous savons mieux que quiconque à quelles violences peuvent mener ces fantasmes », a-t-il affirmé, faisant référence au plan d’Hitler visant à rendre l’Allemagne Judenrein – « purifiée » des Juifs.





Critique de la complicité

Peter Beinart, journaliste et commentateur influent, a dénoncé le soutien apporté par certains membres de l’establishment juif américain à cette proposition. « Il est absolument effrayant de voir à quel point des personnes jouissant d’une grande légitimité et d’un profond respect au sein de notre communauté sont prêtes à soutenir ce qui serait considéré comme l’un des plus grands crimes du XXIe siècle », a-t-il déclaré.

Impératif moral

L’humoriste et militante Ilana Glazer a exhorté les Juifs et toutes les personnes attachées aux droits humains fondamentaux à s’opposer à la proposition de Trump.



« Nous, Juifs, et tous ceux qui défendent les droits humains, devons prendre la parole et agir pour que les Palestiniens puissent rester sur leur terre, reconstruire leurs foyers et reprendre leur vie à Gaza après la destruction génocidaire qu’ils ont endurée. Nos sécurités sont liées », a-t-elle déclaré.

Parallèles historiques

Le rabbin Yosef Berman, du New Synagogue Project à Washington, D.C., a établi un parallèle biblique, affirmant : « Donald Trump, à l’image du Pharaon dans la Bible, semble se croire divin, avec l’autorité de régner, de posséder et de dominer notre pays et le monde.



» Il a ajouté : « Son désir de nettoyer ethniquement les Palestiniens de Gaza est moralement abject. »