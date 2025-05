"Nous avons fait le premier pas vers un nouveau départ fondé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l'Éthiopie", a déclaré le président Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

L'attente fondamentale d'Ankara est d'établir la paix et la stabilité "dans ce coin distingué" de l'Afrique entre la Somalie et l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

La Turquie croit que la déclaration commune signée par la Somalie et l'Éthiopie établira une base solide pour la coopération et la prospérité basées sur le respect mutuel, a-t-il dit.

Erdogan a indiqué que la Turquie, la Somalie et l'Éthiopie planifieront ensemble les étapes futures et mettront en œuvre des projets visant à renforcer la paix et la prospérité dans la région

Il a également félicité le président somalien et le premier ministre éthiopien d'être « parvenus à cette réconciliation historique avec un grand dévouement » lors des pourparlers de paix menés sous la médiation d'Ankara.

Ahmed a salué les efforts de la Turquie pour résoudre le conflit entre la Somalie et l'Éthiopie au cours des pourparlers.

Mohamud a également salué les efforts de la Turquie pour résoudre le conflit territorial et politique de longue date entre la Somalie et l'Éthiopie.