Par Hassan Damluji

Le système centenaire de « l'aide étrangère », par lequel les pays riches soutiennent les pays pauvres, est en train de s'effondrer autour de nous. La plupart des gens ne semblent pas s'en préoccuper. N'est-ce pas un gaspillage d'argent ? Et pourquoi les contribuables d'un pays devraient-ils payer pour aider des gens quelque part au loin ? L'aide étrangère n'est-elle pas simplement une réédition condescendante du colonialisme ?

L'effondrement de l'aide étrangère est une tragédie, non seulement pour les pauvres du monde entier, mais aussi pour les pays qui procèdent aux coupes budgétaires. Voici pourquoi.

Des chiffres historiques

Commençons par les chiffres. Dès le premier jour de son mandat, le président américain Donald Trump a gelé immédiatement l'ensemble de l'aide étrangère des États-Unis, et l'on apprend aujourd'hui que moins de 10 % des dépenses survivront à ce gel. Cela a déclenché un effet domino.

Les Pays-Bas ont suivi, annonçant des réductions de 30 %. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a annoncé des réductions supplémentaires de 40 %, laissant l'aide britannique à moins de la moitié des niveaux de 2020. À elles seules, ces trois mesures vont anéantir plus d'un quart de l'aide mondiale.

Il est peu probable que cela s'arrête là. L'Allemagne et le Japon sont désormais les principaux donateurs restants, mais les hommes politiques de ces pays réclament déjà des réductions.

Il n'est pas difficile de comprendre les raisons de ces réductions. Les pays riches sont très endettés et ont leurs propres problèmes. Leurs électeurs sont de plus en plus nombreux à élire des dirigeants qui veulent donner la priorité à leur pays. Ils considèrent l'aide étrangère au mieux comme un acte de charité qui ne les aide pas, et au pire comme du gaspillage et de la corruption.

L'aide étrangère n'est pas parfaite, mais elle peut être extrêmement bénéfique à la fois pour les pays qui la reçoivent et pour les donateurs eux-mêmes. Il est temps de s'attaquer aux mythes paresseux.

Dix-sept millions de raisons

Il ne fait aucun doute qu'une partie de l'aide étrangère est gaspillée. C'est le plus souvent le cas lorsqu'elle sert à faire de la politique plutôt qu'à aider réellement les gens, par exemple en soudoyant le Rwanda pour qu'il héberge des réfugiés indésirables. Mais il existe un certain nombre d'utilisations de l'aide étrangère qui ont fait leurs preuves, avec un impact extraordinaire.

Gavi est un fonds commun de donateurs auquel cotisent de nombreux pays et qui fournit des vaccins aux pays qui ont du mal à se les offrir. Des recherches universitaires rigoureuses ont montré qu'il a permis de sauver la vie de plus de 17 millions d'enfants au cours des vingt dernières années. C'est plus que le nombre total de morts de la Première Guerre mondiale, pour un coût de seulement mille dollars par vie sauvée.

Mais pourquoi les contribuables britanniques ou japonais devraient-ils payer pour cela ?

Tout d'abord, parce qu'aussi difficile que puisse être la vie des habitants des pays riches, nous vivons toujours dans un monde extraordinairement inégalitaire.

Plus d'un milliard de personnes vivent dans des pays où les dépenses de santé annuelles totales par personne sont inférieures à 100 dollars. Cela ne suffit pas pour un rendez-vous chez le médecin en Europe, sans parler des traitements pour des maladies complexes.

Bien que l'aide étrangère représente moins d'un pour cent du budget de la plupart des pays donateurs, elle assure la majorité des dépenses de santé dans plusieurs pays africains.

Le retour sur investissement pour les donateurs

Mais sauver toutes ces vies est aussi un investissement intelligent pour le donateur. Il peut contribuer à relever les trois plus grands défis auxquels les pays riches sont confrontés : les conflits, les migrations irrégulières et la croissance économique.

Prenons tout d'abord les conflits. La CIA a financé une analyse historique massive à travers les pays pour comprendre les causes des guerres civiles. Elle ne l'a pas fait par altruisme. Il s'agissait de la sécurité nationale américaine. Elle a constaté que le facteur social le plus important pour prédire l'effondrement d'un État était le nombre d'enfants mourant de maladie avant leur cinquième anniversaire - précisément les décès que Gavi s'efforce de prévenir. De nombreuses études ont également montré que l'aide étrangère peut réduire le risque de réapparition d'un conflit après un cessez-le-feu.

Qu'en est-il des migrations ? Des économistes de l'Institut de Kiel, analysant les intentions de migration d'un large échantillon d'Afrique, ont constaté que les deux principaux facteurs qui poussent les gens à émigrer sont les conflits et le manque d'équipements de base tels que les soins de santé. Vous voyez la tendance ? Améliorer les soins de santé, sauver des vies, prévenir les conflits, réduire le désir d'émigrer.

Le troisième avantage est la croissance économique. Des donateurs comme l'Allemagne et le Japon exportent massivement des voitures, des technologies et d'autres biens, mais leur croissance est faible. De nouveaux marchés pour leurs produits seraient utiles. Mais de nombreux pays d'Afrique sont pris au piège de la pauvreté. Devinez quelle est l'une des principales causes de ce piège, selon des centaines d'études universitaires ? Vous l'avez deviné. Précisément les maladies infectieuses que Gavi et d'autres programmes financés par l'aide étrangère s'efforcent d'éliminer.

La solidarité, pas le sauve-qui-peut

Et qu'en est-il de l'accusation selon laquelle l'aide étrangère est un nouveau colonialisme au service des Blancs ? C'est possible, mais ce n'est pas obligatoire.

La Corée du Sud est passée d'un pays désespérément pauvre et colonisé à un pays riche. Elle est aujourd'hui l'un des principaux donateurs, car les Coréens apprécient l'aide qu'ils ont reçue des États-Unis et d'autres pays au cours de leur parcours de développement. Leur aide est fondée sur la solidarité et non sur la supériorité.

Les pays du Moyen-Orient comme la Turquie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar sont également devenus d'importants donateurs, à la fois par solidarité avec leurs voisins, mais aussi pour renforcer leur influence et leurs alliances.

Ces donateurs non européens ont toujours abordé l'aide étrangère comme une relation de pairs, où le pays le plus riche n'a pas de supériorité morale intrinsèque.

Les Européens se sont lentement ralliés à cette approche, en partie parce que les pays du Sud ne toléreront plus rien d'autre. C'est pourquoi la présidente de l'UE, Ursula von der Leyen, qualifie à plusieurs reprises le partenariat UE-Afrique de « partenariat d'égal à égal ».

L'aide étrangère reste imparfaite. Elle est toujours entachée par l'héritage colonial. Et elle n'est pas la solution à tous les problèmes. Elle n'arrêtera pas toutes les guerres, ne mettra pas fin à toutes les migrations irrégulières et ne permettra pas au Swaziland d'avoir l'économie de la Suisse. Mais elle peut contribuer à résoudre les trois principaux problèmes des pays riches, tout en sauvant la vie des personnes les plus vulnérables. L'argent des gouvernements est souvent utilisé à de pires fins.