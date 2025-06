La session s'est tenue lundi au palais Ciragan à Istanbul, après plus d'une heure, a rapporté un correspondant de l'agence Anadolu.

La Russie était représentée par une délégation conduite par son conseiller présidentiel, Vladimir Medinsky, tandis que la délégation ukrainienne était dirigée par le ministre de la Défense, Rustem Umerov et comprenait notamment le ministre des Affaires étrangères, le chef des services de renseignement et le chef d'état-major.

S'exprimant lors d'une conférence de presse au sommet de Vilnius avec le B9 et les pays nordiques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la fin des négociations, indiquant attendre le rapport d'Umerov.

"Les délégations ont échangé des documents par l'intermédiaire de la partie turque, et nous préparons une nouvelle libération de prisonniers de guerre", a-t-il indiqué.

À l'issue des discussions, Rustem Umerov a déclaré que Kiev avait proposé à Moscou une nouvelle réunion avant la fin du mois.

Lire aussi : La Turquie prête à prendre toute mesure pour faciliter les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev

Par ailleurs, Andriy Yermak, chef du cabinet de la présidence ukrainienne et membre de la délégation, a déclaré sur Telegram que l'Ukraine exigeait le retour des enfants qui, selon Kiev, ont été "déportés illégalement et déplacés de force" vers les territoires sous contrôle russe.

Istanbul a également accueilli, le 16 mai dernier, le précédent cycle de négociations, qui a abouti au plus important échange de prisonniers entre les deux pays depuis le début du conflit Moscou-Kiev, qui en est maintenant à sa quatrième année.

La Turquie a maintenu des liens étroits avec la Russie et l'Ukraine tout au long de la guerre et a proposé à plusieurs reprises sa médiation pour faciliter le dialogue et les efforts de paix.