L’un des héritages durables du pape François est d’avoir considérablement élargi la diversité des cardinaux qui éliront son successeur, en nommant des “princes de l’Église” issus de pays éloignés qui n’en avaient jamais eu auparavant.

Cet héritage complique désormais les spéculations traditionnelles sur le prochain pape, car ces cardinaux, venant des quatre coins du monde, se connaissent peu et n’ont pas formé de blocs de vote clairs en vue du conclave, ce rituel séculaire destiné à élire un nouveau pape.

Ainsi, la seule certitude concernant le prochain conclave est qu’il n’y a aucune certitude.

Comme l’a montré le film nommé aux Oscars “Conclave”, l’élection d’un pape est un drame digne d’Hollywood, empreint de mystère, de secret et de foi.

Mais dans la réalité, des considérations politiques et des calculs personnels entrent en jeu et influenceront les plus de 130 cardinaux lorsqu’ils entreront dans la chapelle Sixtine pour voter.

Aucune date n’a encore été fixée pour le conclave, mais il doit commencer avant le 10 mai. Après les funérailles de François samedi, les cardinaux réunis à Rome se rencontreront régulièrement cette semaine, s’observant mutuellement tout en discutant des besoins de l’Église catholique, forte de 1,4 milliard de fidèles, après le pontificat révolutionnaire de François.

Son pontificat de 12 ans s’est caractérisé par un déplacement de l’accent des règles doctrinales vers une Église plus inclusive et accueillante.

Pour les progressistes, cela a représenté un retour à la mission évangélique de prendre soin des pauvres et de nourrir les affamés.

Pour les conservateurs, François a semé la confusion en introduisant une certaine flexibilité sur des questions culturelles sensibles, comme l’enseignement de l’Église sur le mariage et l’homosexualité.

En conséquence, les cardinaux doivent prendre une décision fondamentale en choisissant un successeur : l’Église a-t-elle besoin de quelqu’un pour poursuivre l’héritage de François ? Ou faut-il un changement de cap pour reconstruire l’unité, après que les réformes radicales de François ont aliéné certains ?

Une question est de savoir si l’aile conservatrice, qui compte des cardinaux d’Afrique, d’Europe de l’Est et de certaines parties des États-Unis, dispose d’assez de voix pour ramener l’Église vers les papautés doctrinales de Saint Jean-Paul II et du pape Benoît XVI.

Au-delà, les cardinaux examineront des considérations plus pratiques : choisir quelqu’un dans la soixantaine pourrait signifier un pape pour plus de 20 ans, pour le meilleur ou pour le pire. Choisir un pape venant d’une région où l’Église est vivante et en croissance – comme l’Asie ou l’Afrique – pourrait apporter plus de bouleversements à la bureaucratie vaticane, encore marquée par le style solitaire du pape argentin.

Choisir un pape relativement inconnu, c’est justement cela : un inconnu.

Qui sont les prétendants ?

Au-delà des prédictions des bookmakers et des chatbots, il est difficile de deviner, explique Alberto Melloni, historien de l’Église.

“Ils se connaissent à peine”, a déclaré Melloni, rappelant que dans sa dernière promotion de cardinaux en décembre, François a ajouté 20 nouveaux électeurs au conclave. Ces cardinaux venaient d’Algérie, d’Argentine, d’Australie et d’autres endroits, et se sont peut-être rencontrés pour la première fois le jour où ils ont reçu leur chapeau rouge.

Bien sûr, il y a quelques candidats en vue. Ils se distinguent comme favoris simplement parce qu’ils sont les plus connus.

Le cardinal Pietro Parolin est un Italien de premier plan, en raison de sa fonction : il était le secrétaire d’État de François, le numéro 2 du Vatican, donc connu de tous les cardinaux présents dans la chapelle Sixtine.

Le principal candidat à devenir le premier pape asiatique de l’histoire figure également sur toutes les listes : le cardinal philippin Luis Tagle, qui dirige le bureau de l’évangélisation du Vatican, responsable de l’Église catholique dans une grande partie du monde en développement.

Un candidat de premier plan représentant davantage l’aile conservatrice de l’Église est le cardinal hongrois Erdo, 72 ans, archevêque de Budapest.

Les faiseurs de roi

“On ne voit pas en ce moment de véritables favoris, car pour être favori, il faut déjà avoir derrière soi un paquet de votes”, a déclaré Marco Politi, observateur de longue date du Vatican, dont le prochain livre “L’Inachevé” explore les affaires non résolues de François.

Les faiseurs de roi devraient jouer un rôle important. Comme les cardinaux se connaissent peu, personne n’est perçu comme ayant sécurisé un bloc de votes, ce qui suggère que plusieurs tours de scrutin pourraient être nécessaires pour obtenir une majorité des deux tiers.

Melloni a déclaré que les cardinaux ne devraient pas avoir peur de laisser le conclave s’éterniser, même si cela envoie un message de division, avec la fumée noire signalant jour après jour un manque de consensus.

“Certes, l’Église est divisée. Le problème est de trouver celui qui unit, pas de prétendre qu’elle ne l’est pas”, a déclaré Melloni.

L’absence de favoris a rendu les “faiseurs de roi” plus importants dans ce conclave. Ce sont des figures influentes qui, sans être elles-mêmes considérées comme “papabile”, peuvent rallier des votes d’autres cardinaux dans une direction particulière.

Parmi eux figurent le cardinal new-yorkais Timothy Dolan, le cardinal allemand Reinhard Marx et le cardinal congolais Fridolin Ambongo Besungu, archevêque franciscain de Kinshasa et président de la conférence des évêques africains.

Les cardinaux nommés par François

Bien que 108 des cardinaux en âge de voter aient été créés par François, ils ne suivront pas nécessairement sa ligne axée sur la miséricorde plutôt que sur la morale : certains peuvent soutenir l’appel de François à une Église plus inclusive, mais s’opposer à l’ordination des femmes, a indiqué Politi.

“Peut-être qu’ils sont d’accord avec la question de donner la communion aux divorcés remariés, mais ils ne veulent pas bénir un couple homosexuel”, a-t-il ajouté. “Cela rend ce conclave très difficile.”

Marx a affirmé que l’élan mondial de chagrin après la mort de François montre un soutien pour un pape qui poursuivra son ministère axé sur les personnes marginalisées et contre la guerre.

“Les gens aspirent à une voix qui dépasse les intérêts nationaux, les polarisations, les discussions sur qui domine qui et qui vainc qui”, a rappelé Marx aux journalistes après les funérailles.

Quelques grandes questions

Une question est de savoir si le cardinal Angelo Becciu, autrefois l’un des cardinaux les plus puissants du Vatican, sera autorisé à voter.

En 2020, François a contraint Becciu à démissionner et à renoncer à ses droits et privilèges de cardinal en raison d’allégations de mauvaise gestion financière. Le prélat sarde a ensuite été condamné pour des crimes financiers par le tribunal pénal du Vatican.

Il fait appel de ces condamnations et a participé à des événements du Vatican depuis sa chute. À 76 ans, il est en dessous de la limite d’âge de 80 ans pour voter.

Cependant, les statistiques officielles du Vatican le répertorient comme un “non-électeur”. Lui et ses partisans soutiennent qu’il n’a pas perdu son devoir principal d’élire un pape.

Une autre question est de savoir où dormiront les cardinaux.

L’hôtel Domus Santa Marta du Vatican a été construit en 1996 spécifiquement pour héberger les cardinaux pendant un conclave, afin qu’ils puissent tous être au même endroit et isolés.

À l’époque, Saint Jean-Paul II avait décrété qu’il ne pouvait y avoir que 120 cardinaux électeurs participant à un conclave, et l’hôtel avait été conçu pour accueillir ce nombre.

Mais François et ses prédécesseurs ont régulièrement dépassé ce seuil de 120 hommes, et les électeurs sont désormais au nombre de 135.

De plus, la chambre n° 201, où François a choisi de vivre après son élection en 2013, est sous scellés et doit le rester jusqu’à l’élection d’un nouveau pape.

Interrogé sur la possibilité que les cardinaux soient invités à partager des chambres d’hôtel, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a noté que de telles dispositions seraient appropriées.

“C’est une excellente occasion de créer une communauté”, a déclaré Bruni.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp