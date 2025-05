Par Firmain Eric Mbadinga

La vie d'Alain Bila a pris un tournant radical en 2014 : il a perdu son emploi et, pour ne rien arranger, sa compagne l'a abandonné.

Incapable de faire face à ce double choc, le jeune Camerounais a tenté de mettre fin à ses jours.

Mais le destin en a voulu autrement. Les proches d'Alain sont intervenus au bon moment, lui ont sauvé la vie et l'ont sorti du désespoir dans lequel il s'était enfoncé.

Un de ses amis n'a pas eu la même chance. Cinq ans après le retour d'Alain au bord du gouffre, cet ami s'est suicidé à la suite de la désertion de sa femme.

Le choc de la perte d'un proche dans des circonstances qu'il connaissait bien a incité Alain à faire campagne toute sa vie contre le suicide.

Entre sa carrière, ses obligations familiales et ses activités quotidiennes, cet enseignant de Bertoua, dans l'est du Cameroun, trouve le temps d'honorer son engagement dans la lutte contre ce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère comme une priorité de santé publique sur le continent.

L'OMS indique qu'en Afrique, 11 personnes sur 100 000 meurent par suicide. On estime à 726 000 le nombre de personnes qui se suicident chaque année dans le monde pour diverses raisons.

« J'ai un jour été confronté à une déception professionnelle. Et comme si cela ne suffisait pas, mon partenaire de l'époque m'a abandonnée. C'est ce qui m'a poussé à mettre fin à mes jours », raconte Alain à TRT Afrika en évoquant le moment le plus bas de sa vie.

La prise de conscience que sa mort aurait apporté le malheur à ses proches a motivé Alain à changer de vie.

Sa capacité à parler ouvertement d'un sujet encore tabou dans certaines communautés a été encore plus transformatrice.

L'aide est à portée de main

L'initiative d'Alain, l'Association camerounaise pour la prévention et la lutte contre le suicide, couvre l'ensemble du territoire national, y compris la capitale Yaoundé, Douala, Kribi, Garoua et Maroua.

L'association a mis en place un réseau animé par ses membres, dont le nombre ne cesse d'augmenter depuis le lancement officiel.

La plupart d'entre eux ont fait une tentative de suicide dans une période creuse de leur vie ou ont perdu un proche.

Pour lutter concrètement et efficacement contre le phénomène, l'organisation d'Alain se concentre sur la sensibilisation par le biais d'interactions personnelles, de campagnes de masse et des médias sociaux.

Les campagnes s'appuient sur des techniques traditionnelles telles que le porte-à-porte et les apparitions sur les chaînes de télévision et les stations de radio.

L'association explore également d'autres options pour dissuader ou décourager le suicide, considéré comme un problème de santé mentale par les spécialistes.

Selon l'OMS, le suicide est influencé par des facteurs sociaux, culturels, biologiques, psychologiques et environnementaux.

Les difficultés économiques sont également un facteur déclenchant important.

Outre la perte d'un emploi ou la déception dans une relation, comme ce qu'a vécu Alain il y a dix ans, le stress ou les problèmes de santé peuvent amener certaines personnes à envisager le suicide comme une échappatoire.

Selon le centre de toxicomanie et de santé mentale, la perte ou la mort d'un être cher, l'abandon par des proches ou l'exposition à certaines armes sont des facteurs courants qui poussent une personne à envisager le suicide.

Pris au piège de la stigmatisation

« Dès que nous avons commencé à nous déployer sur le terrain, nous nous sommes rendu compte que la question du suicide faisait l'objet d'une sorte de chape de plomb ».

Notre message était donc : « La solution au suicide, c'est d'en parler », explique Alain à TRT Afrika.

« Et depuis que nous faisons cela, nous pouvons dire que de plus en plus de personnes nous contactent en cas de détresse émotionnelle pour obtenir de l'aide ».

La stratégie de communication fonctionne à plusieurs niveaux, notamment la déstigmatisation du sujet du suicide, suivie d'un soutien psychologique ou émotionnel basé sur des cas individuels.

L'histoire d'un jeune homme qui ne savait pas comment rembourser sa mère après avoir perdu l'argent qu'elle lui avait donné dans des paris sportifs a galvanisé l'association camerounaise.

Alors qu'il était au bord du suicide, les membres de l'association lui ont fait comprendre qu'expliquer son erreur à sa mère et lui demander pardon était une approche moins fataliste.

Cela l'a amené à reconnaître que sa mère serait encore plus triste de le perdre, par rapport à la colère qu'elle ressentirait en découvrant qu'il avait perdu une grosse somme d'argent qui pouvait être remplacée, contrairement à sa vie.

« Heureusement pour tout le monde, il est tombé sur nous par le biais des médias sociaux dans ce moment sombre de sa vie. Il a eu le courage de nous contacter et, grâce à Dieu, notre aide a porté ses fruits. Il a renoncé au suicide et aujourd'hui, il est titulaire d'un doctorat, marié et père de famille », confie Alain.

Collaboration nationale

Comme les années précédentes, l'agenda 2024 de l'association consistait à faire pression sur les autorités et les autres partenaires pour mettre en place une stratégie nationale de lutte et de prévention du suicide.

Tout au long de l'année, l'association a visité des lycées, des universités et d'autres espaces publics accessibles afin d'encourager l'ouverture et le dialogue pour surmonter les déclencheurs de désespoir qui poussent les gens à penser à mettre fin à leur vie.

Chaque 10 septembre, Alain et d'autres membres organisent des activités pour marquer la Journée mondiale de la prévention du suicide.

Le troisième dimanche de novembre, l'association se rend également sur le terrain pour commémorer la Journée mondiale du deuil par le suicide.

L'Association internationale pour la prévention du suicide est l'un des partenaires qui soutiennent Alain et ses collègues.

Au niveau national, l'association compte sur le soutien des ministères de la santé et de l'éducation, qui fournissent une assistance technique et facilitent la participation du public.