Le chef des Forces de soutien rapide (FSR) du Soudan, Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemedti, a promis dimanche de revenir à Khartoum “plus fort que jamais”, quelques jours après que l'armée a repris le contrôle de la capitale.

Dans un message enregistré, Hemedti a reconnu les récentes “retraits” des FSR à Omdurman, déclarant : “Ce sont des décisions de repositionnement stratégique.”

“Oui, nous avons quitté Khartoum, mais nous reviendrons plus forts que jamais”, a-t-il ajouté.

‘Pas de négociations’

Hemedti a exclu toute négociation avec l'armée. “Nous n'engagerons aucun dialogue ni accord avec eux, seules les armes décideront.”

Samedi, l'armée a repris le contrôle du marché de Libye, à l'ouest d'Omdurman, un bastion clé des FSR depuis le début de la guerre en avril 2023.

Jeudi, l'armée a annoncé avoir éliminé les dernières poches de résistance des FSR à Khartoum après avoir repris le contrôle de l'aéroport de la capitale, du siège de la sécurité et de plusieurs quartiers à l'est et au sud pour la première fois depuis avril 2023.

L'armée et les FSR se livrent une guerre depuis la mi-avril 2023, qui a fait plus de 20 000 morts et déplacé 14 millions de personnes, selon l'ONU et les autorités locales.

La communauté internationale et l'ONU ont appelé à la fin de la guerre, avertissant d'une catastrophe humanitaire imminente alors que des millions de personnes sont confrontées à la famine et à la mort en raison des pénuries alimentaires.

Le conflit s'est étendu à 13 des 18 États du Soudan.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp