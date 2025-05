L’homme d’affaires sud-africain Patrice Motsepe a été réélu sans opposition président de la Confédération africaine de football lors du congrès de l'organisation au Caire mercredi, tandis que le quadruple Ballon d’Or africain Samuel Eto'o a obtenu une place au sein du comité exécutif.

Motsepe, 63 ans, propriétaire de l'un des plus grands clubs du continent, Mamelodi Sundowns, effectuera un deuxième mandat de quatre ans après avoir été élu pour la première fois en 2021.

Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a été élu sans opposition en tant que représentant de la région d'Afrique centrale au sein du comité exécutif, moins d'une semaine après avoir gagné un appel pour se présenter à ce poste.

Il avait été exclu par la commission de gouvernance de la CAF en janvier, mais avait fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport, qui lui avait donné raison.

Retour en grâce

L'ancien capitaine des Lions Indomptables a été sanctionné à deux reprises l'année dernière.

En septembre, la FIFA lui a interdit d'assister aux matches de l'équipe nationale pendant six mois pour violation du règlement disciplinaire, après avoir été accusé d'avoir agressé verbalement des officiels de match lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Colombie.

Samuel Eto'o suspendu six mois des matches du Cameroun par la Fifa - TRT Afrika L'ancienne star Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, est suspendu six mois de tous matches des sélections de son pays pour son attitude lors d'un match du Mondial-U20 des féminines, a annoncé lundi la Fifa. 🔗

Plus tôt dans l'année, la CAF a suspendu Eto'o à la suite d'une enquête sur des violations présumées de ses normes d'éthique et d'intégrité lorsqu'il a accepté un rôle d'ambassadeur pour une société de paris. La suspension et l'amende de 200 000 dollars ont été levées en appel.

Cinq autres personnes ont été élues sans opposition : Mustapha Ishola Raji (Liberia) conserve son siège pour quatre années supplémentaires, tandis que Bestine Kazadi Ditabala (représentante de la République démocratique du Congo), Wallace Karia (Tanzanie), Kurt Simeon-Okraku (Ghana) et Sadi Walid (Algérie) font leur entrée au sein du comité.