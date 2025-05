Le dirigeant turc a salué, ce mercredi, la récente acceptation d’un cessez-le-feu par l’Ukraine avec la Russie, exprimant l’espoir que Moscou y réponde de manière "constructive".

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre polonais Donald Tusk dans la capitale Ankara, Erdogan a réaffirmé que la clarté de la position de la Turquie sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine depuis le début du conflit, soulignant la nécessité d’y mettre fin par une paix juste.

"La région a suffisamment souffert des guerres et des conflits", a-t-il ajouté, exprimant son aspiration à la paix et soulignant la détermination de la Turquie à œuvrer en ce sens.

"Notre souhait est que notre région puisse rapidement sortir du piège dans lequel elle se trouve depuis longtemps et parvenir à la paix et à la stabilité", a-t-il déclaré.

Réitérant son appel en faveur d’une adhésion pleine et entière de la Turquie à l’Union européenne, Erdogan a affirmé que si l’UE souhaite enrayer ou "même inverser sa perte de puissance et d’influence", elle ne pourra y parvenir qu’en intégrant pleinement la Turquie.

Relations bilatérales

Lors de leur rencontre, Erdogan et Tusk ont réaffirmé leur détermination à renforcer et à diversifier les relations entre la Pologne et la Turquie.

Le président turc a rappelé que les deux pays sont des alliés stratégiques situés sur les flancs oriental et méridional de l’OTAN, commandant les deux plus grandes armées de terre de l’Alliance en Europe.

Abordant les possibilités de coopération dans des domaines tels que le commerce, les investissements et la défense, Erdogan a précisé : "Nous sommes déterminés à renforcer encore notre volume commercial, qui atteindra environ 12 milliards de dollars en 2024, ainsi que nos investissements mutuels. Nous avons fixé un nouvel objectif de volume d’échanges à 15 milliards de dollars."

Le sommet a également porté sur l’avenir de la sécurité européenne. Erdogan a indiqué qu’il avait discuté avec Tusk de nouveaux projets visant à renforcer la coopération dans l’industrie de la défense.

Rappelant que la Pologne constitue un marché clé pour le secteur du BTP turc à l’international, Erdogan s’est félicité du nombre croissant de projets réalisés par des entreprises turques dans le pays.

"Renforcer nos relations dans un large éventail de domaines, allant de l’éducation et la culture à la science et au tourisme, représente un investissement essentiel dans l’avenir de notre amitié", a-t-il déclaré.

"Nous attachons une grande importance à la résolution des problèmes de visa rencontrés par nos hommes d’affaires, étudiants et citoyens", a-t-il ajouté.

Les discussions ont également porté sur les relations Turquie-UE et les enjeux régionaux et mondiaux dans le cadre de la présidence polonaise du Conseil de l’UE. Erdogan a réaffirmé que l’adhésion à l’UE demeure un objectif stratégique pour Ankara.

"Nous partageons fréquemment avec nos homologues notre volonté d’approfondir notre coopération avec l’UE sur la base d’un bénéfice mutuel et du respect réciproque", a-t-il conclu.