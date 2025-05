La police ghanéenne recherche des suspects après que la statue du président sortant, Nana Akufo-Addo, a été vandalisée dans la région occidentale du pays.

Le monument a été endommagé au niveau du mollet gauche et sa plaque a été enlevée, a indiqué la police dans un communiqué.

« Les forces de l'ordre s'efforcent d'arrêter les auteurs de ces actes afin qu'ils soient traduits en justice », a indiqué la police dans un communiqué.

Le président Akufo-Addo a été confronté à une levée de boucliers après avoir dévoilé la statue en novembre pour célébrer la réalisation des promesses qu'il avait faites avant son entrée en fonction. Il a été critiqué pour son autoglorification et certains habitants de la région auraient menacé de la démolir une fois qu'il aurait quitté ses fonctions.

Fin de mandat

La statue a été endommagée lundi matin, selon les médias ghanéens.

Le président quittera ses fonctions en janvier, après deux mandats. Le candidat de l'opposition et ancien président John Mahama a remporté l'élection présidentielle au début du mois avec près de 57 % des voix, soit la plus grande marge de victoire depuis plus de vingt ans.

Mahama doit prêter serment le 7 janvier et a promis de donner une nouvelle orientation au pays.