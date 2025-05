L'ancien champion national et ouest-africain des poids mi-lourds affrontait John Mbanugu, surnommé « Power » et originaire d'Accra, dans un combat préliminaire de la Ghana’s Professional Boxing League. Il a été déclaré mort à l'hôpital universitaire de Korle-Bu.

Les médias locaux rapportent que le ministre des Sports du Ghana, Kofi Adams, a indiqué que toutes les procédures légales nécessaires ont été finalisées, ouvrant ainsi la voie au rapatriement du corps.

« Le corps n'a pas été retenu sans raison. Dans les circonstances de sa mort, la loi sur les coroners a été invoquée, et le rapport du coroner était nécessaire pour poursuivre le processus d'inhumation ou d'évacuation », a expliqué Adams.

Arrangements logistiques

« Ce rapport a retardé le travail du comité d'enquête, mais ils l'ont finalement obtenu et ont soumis leur rapport. Les autorités de boxe ghanéennes et nigérianes sont désormais autorisées à évacuer les dépouilles du défunt boxeur. »

Adams a ajouté que son ministère est prêt à apporter son aide dès que l'Autorité de Boxe du Ghana (GBA) et le Conseil de Contrôle de la Boxe du Nigeria (NBB of C) auront finalisé leurs arrangements logistiques.

« Mon ministère est prêt à aider de toutes les manières possibles lorsque les deux autorités de boxe décideront de la marche à suivre », a-t-il affirmé. « D'après le compte-rendu que j'ai reçu du président de la GBA, il a échangé avec son homologue au Nigeria samedi, et ils s'accordent sur une date. Il me tiendra informé. »