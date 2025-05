Sur les pavés de la principale artère de la capitale burkinabè, l’avenue Kwamé Nkrumah, des stèles individuelles rendent hommage à 140 personnalités de divers domaines au Burkina et en Afrique.

L’initiative est portée par l’Académie des Sotigui, qui organisent des récompenses annuelles des acteurs comédiens du cinéma africain et de sa diaspora. Elle a été dévoilée lors du 29è Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) en février 2025.

Un choix stratégique et symbolique

"En associant la Rue des Étoiles au Fespaco, nous inscrivons cette initiative dans une dynamique panafricaine et internationale. Nous offrons une tribune prestigieuse à l’histoire et à la mémoire collective africaine, tout en valorisant le Burkina Faso comme une nation debout, fière et tournée vers l’avenir", a expliqué Kévin Moné, principal initiateur de la "Rue des étoiles".

La "Rue des étoiles" a pour vocation de célébrer des personnalités burkinabè, africaines comme non-africaines, qui ont joué un rôle majeur et déterminant dans l’histoire du Burkina Faso et celle des peuples du monde; qui se sont illustrées à travers des compétences, des techniques exceptionnelles ou une créativité inédite dans un domaine d’excellence. Il s’agit de gens qui ont accompli un haut fait dans le domaine militaire et de la sécurité; qui ont développé une volonté et une aptitude exceptionnelles dans la transmission du savoir et du savoir-faire au profit des générations; qui ont posé un acte salutaire au bénéfice de la communauté burkinabè, africaine, diasporique ou universelle; qui représentent un exemple, un modèle et une référence pouvant inspirer la jeunesse, son milieu social, son environnement.

"Chaque stèle est en marbre et comporte une étoile scintillante incrusté d’un code QR qui renseigne sur l’impétrant", affirme Moné.

Critères de sélection

L’Académie des Sotigui a défini des critères pour l’inscription des noms de personnalités, sous la supervision d’un comité scientifique pour assurer une certaine objectivité dans l’examen des dossiers. Une grille d’appréciation est établie à cet effet par le Comité.

Les domaines d’excellence ont être regroupés en cinq catégories en vue de la désignation des Stars : sciences et savoirs endogènes ; sports et loisirs ; art et culture ; défense et sécurité ; citoyenneté et panafricanisme.

C’est ainsi que cent quarante personnalités du Burkina Faso, d’Afrique et du monde ont été identifiées par un comité de sélection dont 116 Burkinabè et 24 figures du continent.

Ce sont par exemple le cinéaste Ousmane Sembène, l’historien Joseph Ki-Zerbo, Mahamoudou Tiendrebeogo & Frédéric Soré (le fameux duo Souké & Siriki), les sportifs Didier Drogba, Sadio Mané, Samuel Etoo, Iron Biby, Hugues Fabrice Zango.

Des sentiments de reconnaissance pour les distingués

Cette reconnaissance est une agréable surprise pour Salfo Soré dit Jah Presse, important promoteur culturel au Burkina Faso. Il organise depuis plus de 20 ans, les Kundé, la prestigieuse cérémonie de récompense de la musique du pays.

Il est agréablement surpris. "Si cela peut inspirer les générations futures - qu’il n’y a que le travail qui paie - tant mieux. J’en suis fier ! Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce que cette reconnaissance ait lieu", a indiqué Jah Presse indiquant qu’au-delà de sa petite personne, ce sont ses collaborateurs, sa famille et tout le comité d’organisation des Kundé qui sont touchés.

Le cycliste burkinabè Paul Daumont a aussi sa stèle à la rue des étoiles. Ce jeune de 25 ans a participé à différents événements un peu partout dans le monde et comptabilise 43 victoires sur le cyclisme route. Il est notamment vainqueur du tour du Faso et du grand prix Chantal Biya. Il a pris part à trois championnats du monde, aux jeux olympiques à Tokyo.

"C’est une grande fierté d’avoir son nom qui figure sur une stèle notamment dans son propre pays. Cela rajoute un sentiment de fierté", affirme le cycliste.

"On a vraiment cette sensation que nos efforts ont été reconnus. C’est une très grande fierté. Soulagement de savoir que tous ces efforts fournis ont été reconnus aux yeux de tous. Une partie de notre histoire a pu être gravée sur un boulevard avec une stèle à notre effigie".

"Cela doit nous galvaniser à donner davantage pour justifier notre présence sur la stèle et montrer qu’on a encore de belles années devant nous et on va continuer à inspirer la jeune génération", a rassuré Paul Daumont.

La "Rue des étoiles" symbolise un engagement profond envers la préservation et la promotion de l'identité burkinabè. Chaque pierre de marbre avec son empreinte personnelle rappelle l'unicité de chaque talent et sa contribution au développement du Burkina Faso, du continent africain et de toute l’humanité.