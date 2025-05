La Turquie est devenue en 2025 le troisième pays au monde comptant le plus grand nombre de plages Pavillon Bleu.

Une plage Pavillon Bleu signifie qu'elle a reçu un label écologique reconnu à l'échelle internationale.

« Un total de 577 plages, 29 marinas, 18 bateaux touristiques et 8 yachts individuels... Une fois de plus, notre région d'Antalya mène ce succès avec 233 plages », a affirmé le ministre du Tourisme et de la Culture, Mehmet Nuri Ersoy, sur son compte sur les réseaux sociaux, X.

Le ministre turc a également souligné le succès obtenu grâce aux contributions conjointes de la Fondation turque pour l'éducation à l'environnement (TÜRÇEV), de tous les acteurs concernés et des citoyens soucieux de l'environnement.

La province côtière égéenne de Muğla suit Antalya avec 110 plages, et Izmir avec 64, selon les données du ministère.

D'autres provinces contribuant de manière significative au total incluent Balıkesir avec 48 plages, Aydın avec 39, ainsi que Samsun, Mersin et Çanakkale, chacune comptant plus d'une douzaine de plages Pavillon Bleu, selon les données.

Des yachts de milliardaires ancrent le long des côtes

Dans la catégorie des marinas, Muğla est en tête avec 10 marinas Pavillon Bleu, suivie d'Antalya avec six et d'Izmir avec cinq.

Antalya occupe également la première place pour les bateaux touristiques, avec 13 navires arborant le Pavillon Bleu.

Récemment, le yacht de Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d'Amazon, le Flying Fox, a jeté l'ancre au large des côtes de Muğla.

L'année dernière, le yacht Blue, d'une valeur de 670 millions de dollars et appartenant à Sheikh Mansour de Manchester City, ainsi que le yacht ultra-luxueux Mar, propriété du fondateur de Microsoft Bill Gates, ont également visité les côtes de Muğla.

Selon les statistiques, plus de 52,2 millions de touristes sont arrivés en Turquie en 2024, dépassant à la fois le record de l'année précédente et l'objectif annoncé.