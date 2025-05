"C'est vraiment une histoire incroyable et on est tous contents de la vivre", a déclaré le technicien après le match.

Entré en jeu à la 76e minute, Bentaleb, premier joueur à évoluer en France avec un défibrillateur sous-cutané, a marqué du plat du pied et de près quatre minutes plus tard. Le joueur s'est alors précipité vers le banc et le médecin du club pour une étreinte collective avec tout le staff et les remplaçants.

"Pour vous dire la vérité, sur le coup, je n'ai pas vu qui avait marqué. C'est quand je l'ai vu courir que j'ai pris conscience que c'était lui qui avait marqué, que mon staff s'est levé", a raconté le coach lillois.

"On a été un peu sur un nuage pendant quelques temps. Ce sont des choses difficiles à décrire. C'est des émotions fortes pour tout le monde", a-t-il ajouté.

Le milieu défensif de 30 ans s'était effondré le 18 juin 2024 alors qu'il disputait un cinq contre cinq avec son frère et des amis. Plongé dans un coma artificiel, il s'était réveillé deux jours plus tard sans souvenir de son malaise.

Revenant sur le parcours incroyable de l'international algérien qui n'a repris l'entraînement que dans la semaine, le technicien a expliqué ne pas croire "en la chance ou en la malchance. Je crois surtout au mérite".

"Il s'est accroché, il a cru en lui, il a cru en les gens qui l'ont pris en charge", a-t-il résumé.

"On a aussi eu des périodes de doutes, mais c'est des périodes où on s'est tous demandé s'il allait rejouer ou pas rejouer. Au fur et à mesure que le temps a pas sé, on avait tous de plus en plus confiance en lui et dans sa faculté de rejouer", a encore raconté le coach des Dogues.

La "bonne nouvelle" de son autorisation à jouer en compétition est tombée "mercredi dernier", a-t-il rappelé. "Forcément, ça a été déjà une vraie victoire pour lui, parce qu'il est passé par des moments terribles", a souligné Genesio.

Cette communion incroyable autour de Bentaleb, "ça peut être aussi un moment (...) qui va rester gravé dans notre saison, qui va rester gravé dans l'histoire du club, qui va rester gravé dans la tête de tous ceux qui ont participé a u match de ce soir et qui va forcément rester gravé dans la tête de Nabil pendant très, très longtemps", a-t-il conclu.