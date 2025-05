Sept civils ont été tués et trois autres blessés lors de tirs d'artillerie menés par les Forces de soutien rapide (FSR) sur El-Fasher, la capitale du Nord-Darfour, dans l'ouest du Soudan, a déclaré l'armée dimanche.

Un communiqué militaire a indiqué que les civils déplacés dans le camp de réfugiés de Zamzam et d'autres zones à travers le Darfour subissent un traitement "inhumain et discriminatoire" de la part des FSR, incluant des blocages de routes et des vols de biens.

Les FSR n'ont pas immédiatement commenté les déclarations de l'armée.

Depuis plusieurs jours, des tirs d'artillerie des FSR se poursuivent à El-Fasher, causant des centaines de morts et de blessés, selon les autorités soudanaises et les Nations Unies.

Un centre humanitaire en danger

La ville a été le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée soudanaise et les FSR depuis mai 2024, malgré les avertissements internationaux sur les risques de combats à El-Fasher, qui sert de centre névralgique pour les opérations humanitaires dans les cinq États du Darfour.

Plus tôt cette semaine, les FSR ont affirmé avoir pris le contrôle du camp de réfugiés de Zamzam à El-Fasher après des affrontements avec les forces de l'armée.

Au moins 400 civils ont été tués et près de 400 000 personnes déplacées en raison des combats, selon les chiffres des Nations Unies.

Depuis le 15 avril 2023, les FSR affrontent l'armée soudanaise pour le contrôle du pays, entraînant des milliers de morts et l'une des pires crises humanitaires au monde.

Plus de 20 000 personnes ont été tuées jusqu'à présent, et 15 millions d'autres déplacées, selon les Nations Unies et les autorités locales.

Cependant, des recherches menées par des universitaires américains estiment le bilan à environ 130 000 morts.