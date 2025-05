La nouvelle administration syrienne a conclu un accord attendu de longue date avec les FDS, la branche syrienne du groupe terroriste PKK/YPG, afin d’intégrer les zones sous leur contrôle dans une Syrie unifiée.



Cet accord fragile suscite l'espoir d’une fin aux années de violences séparatistes et d'oppression des communautés locales aux mains des terroristes des YPG. Le PYD et sa branche armée, les YPG, sont les extensions syriennes du PKK.

Ce jeudi, des sources du ministère turc de la Défense ont déclaré qu'elles suivraient de près la mise en œuvre de l'accord et ses conséquences.



“Nous observerons comment l'accord est appliqué et son impact sur le terrain”, ont indiqué ces sources, insistant sur le fait que la Turquie ne tolérera aucune concession sur l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, alors qu'Ankara reste résolue dans sa lutte contre le terrorisme.

Une délégation du ministère turc de la Défense doit se rendre en Syrie dans les prochains jours. Par ailleurs, l'attaché militaire nouvellement nommé par la Turquie en Syrie devrait rencontrer le ministre syrien de la Défense, toujours ce jeudi.

Cet accord s'inscrit dans les efforts du gouvernement de transition syrien visant à dissoudre les factions armées et à les intégrer dans une armée nationale.

Il fait suite à une déclaration du meneur emprisonné du groupe terroriste PKK, Abdullah Ocalan, appelant à la dissolution de toutes les factions sous son organisation, en accord avec les demandes de longue date de la Turquie, et signalant ainsi le démantèlement inévitable du groupe.

Liens sécuritaires avec l'Europe



Les sources du ministère turc de la Défense ont également souligné que la Turquie joue un rôle crucial dans la sécurité européenne en tant que membre de l’OTAN et de l’OSCE, ainsi que pays candidat à l'UE, compte tenu de son industrie de défense avancée et de ses efforts de gestion des crises régionales.

Elles ont ajouté que lors d'une visite en Turquie ce jeudi, le secrétaire à la Défense du Royaume-Uni devrait discuter des questions de défense et de sécurité bilatérales et régionales, y compris la coopération dans l'industrie de la défense, avec un accent particulier sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la sécurité européenne.

Ankara évalue également une offre du ministère britannique de la Défense concernant l’acquisition par la Turquie de 40 avions de chasse Eurofighter Typhoon.